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Megabox現金券7折發售 配合商戶優惠購物 享折上折

行政人員版 04:00 2020/12/02

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香港疫情反覆，要足不出戶都可以shopping？黛安有好介紹，因為MegaBox已開設Jetso eShop着數網上購物平台，即日起多間人氣品牌嘅現金券一律以7折發售，配合MegaBox場內其他推廣活動，綫上綫下購物都咁着數呀！

黛安聽公關姊妹講，場內多個人氣品牌嘅現金券都好抵買，面值由$50至$1,000不等，一律以7折發售，包括UA／IMAX影院、歐陸式扒房Madison's、連鎖美式餐廳Ruby Tuesday、人氣泰國菜泰‧蘭花、創新韓國料理Kim's Spoon等等；仲有時尚運動品牌FILA、PUMA。至於家品方面，有梳化專家GIORMANI、傢俬飾品連鎖店HOME 21、本地傢俬品牌Simplylife，以及來自丹麥嘅床褥品牌Tempur，全部現金券總值近$80萬，千祈唔好錯過呀。

除咗7折買現金券外，使用現金券時，更可以同商戶店內嘅優惠同時使用，等於折上再折啦！另外，有超過90%現金券嘅有效期長達半年，大家可以喺網上購物定單確認後30日內，到MegaBox顧客服務中心領取現金券，每次使用現金券更加不限數量㖭。

本文轉載自《晴報

MegaBox即日起開設Jetso eShop購物平台，推出多個品牌7折現金券！

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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