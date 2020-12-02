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老闆的說話不用聽

行政人員版 04:00 2020/12/02

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早前跟太太分享過公司的一些事情，她最近問我結果怎樣？我說子公司負責人堅持他們原來的決定。我太太說︰「既然你不贊成，為何又容許他們堅持呢？」我說我通常說了便算，同事可以自己決定，如果勉強他們跟我的意思做，即使我的想法正確，他們在執行時也有方法證明我是錯的。

和我共事過的人都知道，我們的企業文化中，有一條是「老闆的說話不用聽」。我一直主張讓最接近問題核心的人做決定，他們掌握最多資訊，應該能做最好的決定。我沒有三頭六臂，不會事事都參與，只能憑經驗給予意見，可以參考，但不一定要遵從。

由於沒有「聽老闆話」的壓力，同事們大都願意問我意見，我也樂意分享我的想法。正確的道路往往不止一條，即使我的想法是對，也難保沒有另一條可行的路，甚至是更好的方法。

再者，做決定的人都不希望自己做錯決定，即使發覺不太對勁，也會努力修正自己的道路，或許最後仍能達到正面的效果。

我容許同事自把自為，很多老闆級的朋友都不太認同，他們說出錢的是老闆，同事做錯決定卻要老闆去承受，怎說得通？我說，我們子公司的負責人也有出錢，只是出得比我少，而且他們又出錢又出力，失敗了損失比我更大，所以會比我更渴望成功。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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