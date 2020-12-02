重大技術革新是否會影響谷歌，推特和Facebook的延續？

美國大選一周前，Facebook [FB]首席執行官馬克•扎克伯格（Mark Zuckerberg），谷歌母公司Alphabet [GOOGL]首席執行官桑達爾•皮查伊（Sundar Pichai）及推特[TWTR]首席執行官傑克•多西（Jack Dorsey）現身美國國會，著手商討《通信規範法》第230條相關規定。《通信規範法》相關條例的廢除或修訂是否會影響Facebook，推特和Alphabet的股價呢？近幾個月來，這三家公司的發展勢頭喜人，均超過了分析師在第三季度收益報告中的預期。



1996年，互聯網初出苗頭，《通信規範法》也應運而生，逐步保護這些“相互計算機服務”免於因其用戶所發布的內容而承擔法律責任，同時規定互聯網公司秉承誠信行事，刪除任何他們認為有冒犯性或有異議的內容。



美國總統唐納德•特朗普（Donald Trump）和當選總統喬•拜登（Joe Biden）之間有一個罕見的共同點，那就是他們都認為有必要更新《通信規範法》第230條規定，儘管原因各有不同。就特朗普而言，他希望有能力阻止這些平台隱藏他的帖子，將他的評論貼上“有爭議”或“誤導性”標籤，或者至少有權起訴這些互聯網平台。反觀拜登，他則希望限制科技巨頭在沒有任何制裁規限的情況下，以言論自由的名義發表仇恨性言論的能力。



屏蔽錯誤信息

2020年，Alphabet的股價波動不定，但公司確實受益於第三季度的業績改善。该公司從第二季度收入同比增長中恢復過來，第三季度每股收益為16.40美元，其收入躍升14%，至$462億美元美元。在財報電話會議上，首席執行官皮查伊表示，這反映了"谷歌的創始的搜索產品對人們的價值"。



在年收入達到214.7億美元，同比增長22%的情況下， Facebook的股價迄今略有上漲。其每股收益為2.71美元，較先前的預期1.91美元增長約50％。



與此同時，推特的股價得益於其9.36億美元的利潤，這令預期的7.77億美元相形見絀，每股收益達0.19美元，是預期收益0.06美元的三倍。

Facebook, Alphabet和 推特意識到了監督發帖內容的必要性。在最近發布的致股東關聯中，推特強調，將恪守其“打擊虛假信息和提供相應網絡環境”的承諾。最近，推特引入了新系統，將警告正在轉發該平臺已標有誤導性的信息的用戶，並提示其應閱讀擁有可靠來源的信息，同時也會勸阻用戶轉發他們尚未閱讀的文章。

然而，在美國國會面前，這三大首席執行官並沒有明確統一的立場，這可能暗示著他們對《通信規範法》第230條任何修訂所帶來的影響，存在諸多分歧。

相較於Facebook和Alphabet，推特的營業狀況略有遜色。推特首席執行官多西( Jack Dorsey) 對國會表示，《通信規範法》第230條是“最重要的自由言論保護法律”，同時，他還警告到，如果取消法律保護，不僅科技行業將受到重創， 而且將導致新社交媒體平台無法進入市場，而且從側面而言，最終只會留下"少數大型和資金雄厚的科技公司"。



皮查伊(Sundar Pichai) 則敦促委員會“了解第230條修訂或廢除可能對公司和客戶造成的影響”，而扎克伯格( Mark Zuckerberg) 看起來則並沒有那麼擔心，他積極呼籲國會“更新法律，以確保其正常運作”，他還補充道，Facebook支持關於“透明度和行業合作的相關觀點”。



掀起波瀾

關於改革的風聲確實短暫地使股價波動不定。5月28日，特朗普(Donald Trump)通過簽署針對社交媒體公司的行政命令，以應對之前推特將其兩則推文標記為“誤導性”信息。推特的股價下跌了4.4％，Facebook的股價也下跌了1.6％。



10月27日，當三位首席執行官向美國國會提交證詞時，推特的股價上漲了4.7％，Facebook的股價上漲了2.2％，Alphabet的股價上漲了0.9％。

然而，總體長期趨勢如何呢？如果完全全面廢除第230條，社交媒體公司可能對平台內容進行更嚴格的審查，導致用戶發帖受阻，最終導致公司核心業務縮水。或者，就如多西所言 (Jacky Dorsey)，可能会導致任何社交媒體行業的競爭都存在高風險，最終只是鞏固了兩大巨頭的壟斷地位。



無論哪種方式，科技股的股價在疫情期間經歷了急速發展，並可能引領美國市場的復蘇。有人認為，如果在暫時的複蘇期間便通過有針對性的立法限制其發展，很可能會適得其反。



此外，當涉及言論自由時，立法者也應考慮廢除第230條是否違反了憲法。在過去的25年裡，壹些個別法院訴訟表明，應維持該條法律的現狀。

美國博客網站Techdirt創始人Mike Masnick表示，對於Facebook之類的大型科技公司，無論發生什麼，都不會受到任何影響。



Mike Masnick發帖說，“ Facebook或谷歌之類的大公司可以承擔更大的法律責任”，“他們有能力負擔打官司所需的所有律師。但是，規模較小的公司呢？顯然沒法像這些大公司那樣行事。廢除第230條將有助於[Facebook] 對抗競爭對手”。



他補充道，這項法律被錯誤地視為“專門送給Facebook的特別大禮。雖然Facebook不需要，但我們 （規模較小的公司）卻求之若渴。”

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