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數字遊戲

副刊版 2020/12/03

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城中熱話，不對，應是地球熱話，當然是新冠病毒疫苗即將面世，三間不同跨國藥廠紛紛公布三期研究成果，美國輝瑞藥廠（Pfizer）率先報道功效率（Efficacy）為95%，美國生物技術公司Moderna不甘後人隨後報道為94.4%，而第三間發出結果的是牛津與藥廠阿斯利康製藥（AstraZeneca），其功效率只有70%。驟聽之下可能立見高下，惟估計不少民眾未能聽懂背後的數字遊戲，功效率到底是如何計算？70%與90%又是否有真正分別？

功效率定要基於第三期比較性研究數據，一半參加者接受疫苗（VG：Vaccine Group），另一半接受安慰劑（PG：Placebo Group），目的是比較兩組染上新冠病毒的機率，箇中數學也十分簡單，以輝瑞研究為例，總參加人數是43,538，這早期研究結果宣布時有170染病個案，其中8位屬疫苗組，而162位屬安慰劑組，功效率計算方法就是1-8/162= 1-0.049=0.951=95.1%。類同Moderna病發率較小，只有95人，其中5人屬疫苗組，1-5/90=94.4%

數據確能支持疫苗效用，但也清楚見到整體病發率不高，同時跟蹤時間也相對較短，故此現有的數據並非終極結果，再以Moderna研究為例，若現時95位患者增至數月後的150名，如果其中疫苗組增15人，安慰劑組增40人，功效率便是：1-20/130=85%，亦是大跌10%。

數字只能按個別研究發展作準，跨研究比較（Cross-study comparison）在科學上從不成立，大家要小心留意。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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