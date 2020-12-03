工作關係，經常接觸內地和香港學生，我發現這一代的年輕人，在班上演講／發表讀書報告，大部分都很自如，全無怯場閃縮。大概他們在中小學課堂裏，已有很多受訓機會，習慣在人前表現自己。那是很好的軟技能，看到年輕人落落大方的表現，我內心是欣悅的；反而見過不少中年人有Speech Anxiety（說話焦慮），英文字Glossophobia是用來描述那些對當眾說話帶有恐懼的人。美國Gallup Poll曾有調查顯示，十個成年人當中，有四個對演講有驚恐的心理，比畏高症、密室恐懼症、怕黑的人還多。

有人說過，未來是屬於兩種人的：能寫的、會說的。識字不代表能寫，發到音不代表會說。能寫會說，指的是能用文字和語言連繫、說服、打動或觸動到人，那跟學歷無關。曾遇過學歷高的人，說話和文字皆死氣沉沉到令人覺得再看／聽／談下去的話，正常人也會變憂鬱。一個人沒「生」氣，其說話和文字會反映出來。對着這類「催眠大師」，我會想盡辦法速逃。文字和語言皆空泛或乏味的人，在這世代將要被淘汰。克服說話恐懼症不是夢，但要訓練，可從F.A.T. 着手，尤其適用於非正式的社交場合或正式演說。

F是Feeling（情感）：先以自己對那個主題所關乎到的人或事切入，一個人愈敢於流露自己情感或真性情，愈容易令聽者留下深刻印象。畢竟，若只是講一些資料性的東西，人家自會上網找，何需你提供？能打動人的，永遠是帶有人味的人。A是Anecdote（趣聞）：分享一、兩件與主題有關的趣聞，那其實就是storytelling。能隨時隨地說出相關趣聞，呈現幽默之餘，更顯示個人閱歷、觸覺和見識。T是Tie back：即回歸主題，把故事說完後，在尾段重申你想表達的中心思想或重點。F.A.T.當中，最吸引的是A（Anecdote趣聞），因我們都喜歡聽故事。趣聞豐富的人，其生命和視角也是豐富的。反之，有些人活了大半世，卻連一件半件趣聞軼事都啞口，那就先別趕着鼓動舌頭，得先檢視一下，之前那幾十年有否白活了？!