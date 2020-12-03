從荷里活談起 猶太人能選上美總統？

昨天談到荷里活（Hollywood）名字由來與華人有關，那麼荷里活的發展壯大和甚麼人有關？是猶太人。想必大家都聽聞不少猶太人懂得做生意、擁有過人智慧，猶太民族在各個領域名人輩出，愛因斯坦的研究看不懂？史提芬史匹堡的電影能體會了吧。

19世紀末，26歲的Benjamin Wonskolaser離開歐洲尋找美國夢。不久之後，他在紐約見到移民官，從那時開始他成了本傑明•華納（Benjamin Warner）。他只是上世紀初千千萬萬東歐猶太人穿過大洋尋找美國夢的故事之一，起初在馬里蘭州巴爾的摩街上替人釘鞋底。後來帶家人去俄亥俄州生活，他有多個兒女，其中4個兒子，也就是後來人稱華納兄弟。他們和其他猶太移民發現了商機，只需一台放映機就能吸引大量客流，開始以放映電影謀生。

華納兄弟 創首部聲畫同步電影

「五分錢電影院」慢慢佔領市場，但4兄弟不滿足於此，投身電影創作。20年代，作出重大抉擇，投資拍攝一齣戲，進軍有聲電影，講述一個猶太教堂領唱的兒子，想要打破社群限制踏上成名之路的故事。片名是《爵士歌手》（《The Jazz Singer》），是第一部聲畫同步有聲電影，亦可說是華納兄弟寫照，敘述移民故事。

電影的成功，令華納兄弟公司（Warner Bros.）躍到行業前列。1929年第一屆奧斯卡頒獎禮上，華納製片的《爵士歌手》獲頒榮譽獎，作為對這齣革新電影工業的有聲電影先驅的肯定。

荷里活6大影廠創始人都是猶太人，他們名字並不廣為人知，但他們的公司卻點燃了世人的夢想，亦可以說控制了美式文化的輸出。然而，道路不平坦，正如昨天提到，上世紀初美國電影製作權控制在本土美國人手上，放映機的發明者愛迪生，雖然祖先都是荷蘭移民，他創辦的一家壟斷性電影廠，卻把猶太移民開的獨立電影公司擠到了西岸洛杉磯的荷里活。

然而，離開了東岸的美國傳統文化，猶太人的電影公司卻在荷里活得到更大發展空間，愛迪生等人在東岸的電影中心地位逐漸被荷里活取代。在猶太人設計下，商業電影生產模式出現，從短片到長片，再到明星制……

美國目前估計有700多萬人具猶太背景，比以色列680萬猶太人還多。美國猶太人團體不像華人低調，一直對猶太民族的命運發揮積極作用。

美猶太組織 推動外交傾斜以色列

一個公開的秘密是，華盛頓政客都明白要「招呼」猶太人，即便是不走尋常路的特朗普，也懂得「規矩」。他首次出訪，第二站便是以色列，還成為首位參觀耶路撒冷哭牆在任總統，任內承認耶路撒冷為以色列首都，又促成以色列與一些阿拉伯世界國家和好，將美以「一家親」套路玩得「不亦樂乎」。

一個多世紀以來，猶太人影響力來自美國至少數百個猶太社團組織。其中，美國以色列公共事務委員會（AIPAC）被公認組織最嚴密、效率最高，對美國外交政策影響最大。它通過游說國會，推動美國對外政策向以色列傾斜，儼然是以色列在華盛頓的「第二個大使館」。除每年組織與政府官員、國會議員的上千次約談，還舉行一年一度政策大會，兩國領導人出席，兩黨議員、各路人物都希望擠入嘉賓名單。

為甚麽美國的猶太人不索性當總統呢？其實猶太人競選條件很有利，他們在經濟、社會、文化、媒體等領域都具影響力。雖然人口不到全國3%，但套用美國新聞界的說話：「當華爾街是猶太人的（索羅斯），荷里活也是猶太人的（史提芬史匹堡），誰還能輕視猶太人地位？」

除了在荷里活有話語權，華爾街從投行到對冲基金，也有猶太人身影，投行高盛（The Goldman Sachs），英文名就是兩個猶太裔合夥人名字拼在一起。不少主流媒體除了CNN，多少有點猶太背景，新媒體方面Facebook的朱克伯格亦為猶太裔。

美國控制世界 猶太人控制美國？

美國很多外來族裔都沒有當過總統，只有愛爾蘭、德裔、荷蘭裔、非裔等當過。別說猶太裔，華裔和其他亞裔、意裔等都沒有人當過。近年比較知名的猶太人，要算特朗普女婿庫什納；猶太人並非沒有選過總統，今屆和拜登爭做民主黨候選人，左翼的桑德斯和紐約前市長彭博都屬猶太裔，只是沒選上。再出名一點的基辛格以及奧爾布賴特當過國務卿，剛獲拜登提名為財長的耶倫亦是猶太裔，參眾兩院也有不少猶太議員，說明上升階梯無問題。

沒選上總統未必因為錢，有錢猶太人很多。說到底和華裔一樣，猶太族裔在美國人口比例小，政治影響力相對亦小。其次猶太裔信仰猶太教，雖說猶太教和美國主要宗教基督教有着關係，但一下子亦很難獲得美國人信任，出猶太總統就比較花時間。有句說話：「美國控制世界，猶太人控制美國」，並非全然空穴來風。

荷里活文化、華爾街經濟，何時到華盛頓政治？一直團結影響政策走向的美國猶太人，躋身主流社會後，若尋求對政治的影響力，還有甚麽比公開進軍華盛頓好？若不計算其他因素，根據已經見到的努力，似乎美國出現猶太裔總統，機會比華裔總統大。

▲ 猶太裔的華納兄弟和其他猶太移民發現了商機，只需一台放映機就能吸引大量客流，於是開始以放映電影謀生，並投身電影創作，於20年代投資拍攝首部聲畫同步有聲電影《爵士歌手》，更在1929年第一屆奧斯卡頒獎禮上獲頒榮譽獎。除了在荷里活有話語權，猶太人在政界、華爾街等領域都具影響力，剛獲拜登提名為財長的耶倫（圖）亦是猶太裔（法新社資料圖片）。

▲ 《爵士歌手》《The Jazz Singer》