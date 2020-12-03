供求變化驅動 比特幣暴升暴跌

比特幣（Bitcoin）近日升勢凌厲，11月24日升穿1.9萬美元大關，高見19,087.75美元，由年初迄今，累計升幅達1.6倍。比特幣價格暴升，升勢令人目眩。有投資銀行高層說，連他也弄不懂影響比特幣價格暴升暴跌的因素。因此，仔細剖析比特幣這個虛擬加密貨幣的升跌機制，實在有助我們進一步了解目前虛擬貨幣大行其道的時代新趨勢。

比特幣背後的技術支撑是區塊鏈（Blockchain）。比特幣所有的交易，都記錄在區塊鏈之上。區塊鏈可簡單理解為可複製、共用的帳本，在這種「分散式帳本技術」（distributed ledger）下，帳本不需要儲存在中央的資料庫，每一個區塊都會記錄前一區塊的證明號，形成鏈狀結構。在網絡上，每個參與者（節點）都擁有一個完整的交易帳本副本，經過驗證確認後的數字不可篡改、不可偽造，具可追溯的透明性，故毋須相互信任，交易雙方都可放心進行交易（去中心化），因而不僅可以有效記錄如比特幣等加密貨幣交易，也可廣泛用於需要中間人作保、認證等經濟活動；更重要一點是，比特幣的設計，是供應量有限。

市場決定價格 實體與否屬次要

一般人對比特幣的認識，往往傾向將之以「實在貨幣」或實體商品的角度出發，所以難免感到訝異，為何一個沒有實體的「虛擬貨幣」，價格居然能夠走俏，而且購買動機和市場交易行為，能維持不墜？

談到這裏，大家需要明白，價格的形成，是由市場，或說是買賣雙方的邊際供需變化所決定，這是經濟學的基本原理。比特幣或其他電子貨幣的價格形成或釐定，可以據此作為考慮點，反而交易中有沒有實體商品屬次要。

過往實行金本位制度時，貨幣的背後有黃金支撑。亦即是說，這個貨幣的價值有實體值錢的「東西」支持。但更關鍵的一點是，無論是金本位的貨幣，或者是由政府背書的「法定貨幣」，其價值都是由供應和需求所決定，因為通過「貨幣中介」進行的交換行為，最終是由所進行交換「物品」的供需變化所決定。舉例來說，如果某一個國家發現了一個新金礦，意味黃金的供應量會增加，按經濟學的供應與需求原理，若大眾對黃金的需求不變，則黃金的價格便會下跌。供應量增加，意味需求方的購買機會和選擇增多，故可以相對較低的價錢付出購買。

當大家習慣所有「實在貨幣」或商品都有實物支撑，所買入的商品或持有的「實在貨幣」都是可以摸得到、用得着。不過，這些商品或「實在貨幣」本身，可以是沒有交易價值的東西。以黃金為例，有人用黃金製成飾物，掛在身上，也有個人或國家用以作為「儲備資產」；然而想深一層，黃金的價值在於其「稀缺性」，假若黃金的供應量源源不竭、有增無減，甚至毋須開採，唾手可得，黃金恐怕便問津乏人，再沒有市場價值，遑論增值。由此可見，價格的形成或釐定，最根本是由供需的邊際變化所決定，據此去觀察比特幣價格的變化，可從中得到啟發。

推而論之，虛擬電子加密貨幣，包括比特幣，其價值定義不一定需要有「實物存在」，比特幣這個「無形的東西」，只要有供應和需求，便有其價值存在的現實。只要有人願意持有，也有供應一方，比特幣的市場價值就存在。

供應有上限 可保值天然屬性

先看比特幣的供應方。以一般的貨幣，無論是美元、港元、歐元，貨幣的供應方是政府中央銀行。央行有增加發行貨幣數量的權力，像美國聯儲局在2009年金融海嘯後，不斷推出多輪貨幣量化寬鬆（QE）政策，市場源源獲得巨量的流動性，美元的利率跌至0至0.25厘的極低水平，美元的價值也節節下跌。可以說，比特幣的好處，是其設計控制了供應量。

按照比特幣的「神秘設計者」Satoshi Nakamoto（中本聰）在其經典論文《比特幣：一種點對點的電子現金系統》（Bitcoin：A Peer-to-Peer Electronic Cash System）一文中提出，數據塊產生速率的預期為每10分鐘一個，但每個數據塊中，新發行的比特幣不會超過50個，這個數字每產出21萬個區塊就會減半，大約每4年就會發生一次。因此，比特幣的總數量不會超過2,100萬個，供應量有上限。

可以說，供應量上限的設計，消除了貨幣持有人對央行隨意發行貨幣、流通量增加造成價值下跌的憂慮。很顯然，比特幣供應量有上限的設計，令比特幣有一個可以保值的天然屬性，此其一。

其二，是很多人沒有留意到，比特幣畢竟是一個電子貨幣（或商品），透過區塊鏈進行比特幣交易和價值保存，必須要有一個帳戶，登入這個戶口需要密碼。當用戶忘記了密碼，無法進入帳戶，存放在區塊帳戶的比特幣錢包也無法挪動。這種錢包被「鎖死」，貨幣無法存取的情況，可能在幾種情況下出現：一，忘記或遺失了私人密碼；二，帳戶擁有人突然辭世，私人密碼隨個人離世而消逝，三；帳戶的交易用來洗黑錢或其他犯罪行為，戶口擁有人遭警方逮捕，坐了牢……在種種不同原因下，區塊鏈上帳戶裏的比特幣數量，隨着時間流逝，2,100萬個的限額數量，實際上會有減而無增。換言之，在市面上流通的比特幣，「稀缺性」的程度會愈來愈大，令比特幣的價值可望得到進一步的潛在力量支撑。所謂物以罕為貴，用經濟學供需原理看，當供應有減無增，假定需求不變，則價格便會冉冉上升。

再從需求方來看，目前我們不完全清楚究竟使用比特幣的人有多少，但可以想像，因區塊鏈技術仍算是新生事物，掌握區塊鏈技術和在區塊上進行「去中心化」電子交易，明白其操作原理的人相對比較少。以全球70億人口粗略估計，懂得利用區塊進行交易和價值儲存，並掌握其操作竅門者，相信只有一千幾百萬之譜，甚或更少。當不是很多人使用比特幣，一旦供應增加，需求未變，則貨幣的幣值或商品的價格便會下降。

「玩家」少交易量小 價格易操控

值得一提，比特幣目前的「玩家」少、交易量小，價格便很容易受到人為操控，因為小量交易足以推動價格升降，所以比特幣出現暴升暴跌，無疑也是由供求變化所驅動，清楚看到供需原理的影子。

很顯然，只要大家對比特幣未來有相對廣泛採用的預期，比特幣的需求就存在。從供應方的角度看，長期而言，供應量是下降的。此外，當明白區塊鏈技術的人愈來愈多，並假定貨幣發行和交易系統不崩潰，參與人也可望愈多。長期而言，需求也有增加的條件和基礎。

不過必須指出，比特幣價格是否持續上升，是不確定的。照目前交易情況看，比特幣劇烈的波動性，使其很難發揮貨幣的交易、結算和儲存的功能，更多像股票或商品買賣那樣，在交易所進行。當然，在供求分析框架下，影響比特幣的價格還有不少細節，包括貨幣的發行方--「挖礦」的環節值得討論。囿於篇幅，筆者另文討論。

▲ 只要有人願意持有，也有供應一方，比特幣的市場價值就存在，交易中有沒有一個實體商品屬次要。（路透社資料圖片）