減「塑」污染靠科研 政府資助添誘因

本港數名初中生攜手合作，成功發現可以用一種昆蟲降解塑膠，本地近月亦有多項研發可自然分解的塑膠替代品。應對塑膠污染問題需靠科研，外國政府更大力撥款支持，冀可加快普及。

港初中生發現 昆蟲可降解

保良局唐乃勤初中書院有5名初中生，根據以往研究指一種名為「黃粉蟲」的甲蟲幼蟲，可透過進食塑膠將其降解，專門就此進行研究，結果成功發現另一種名為「大麥蟲」的甲蟲幼蟲也可以降解塑膠。有關研究已由城大和教大研究團隊接手，繼續深入研究。

本港近年不乏關注環保問題的有心人，透過科研方式應對塑膠之患，例如一對夫婦於今年5月推出一款名為Invisible Bag的環保膠袋，將其埋入堆填區除可被微生物降解，將其浸泡於攝氏80度高溫的熱水內也可進行自然溶解，每個袋售價約1.5元。

科大工商管理學院兩名學生今年成立一間名為Planeteers的初創企業，研發一款純素、可生物降解的餐具，這些餐具除不會製造塑膠垃圾，更可以在用餐後吃掉。學生表示受疫下更多人買外賣、製造大量塑膠垃圾啟發，未來更會考慮改善餐具外形以至口味等，讓其更易為人接受。

即棄塑膠餐具 疫下用量飈

疫情令全球塑膠污染問題加劇，綠惜地球環境倡議總監朱漢強今年曾到50間食肆進行即棄塑膠餐具的調查，發現外賣量比疫情前增約5成，推算今年全港將棄置約150億件即棄塑膠餐具。非牟利組織The Pew Charitable Trust更表示，按現時趨勢，海洋塑膠垃圾將在2040年累積多達6億噸，屆時全球國家與地區無一倖免。

新發現與新產品雖然環保，全球市面上也可找到此類產品，但離普及仍有一段距離，當中價格是一大因素，政府補貼及資助不可少。日本政府在前年已計劃斥資50億日圓，為企業及科研機構提供誘因研發多種可自然分解塑膠、及紙張替代品，以便將此類產品融入日常生活用品，包括食物包裝盒。

英撥款助研究 獲企業支持

英國政府亦自去年起提供多達6,000萬英鎊的撥款，資助研究如何用植物、木屑及廚餘垃圾製造環保包裝，以減少因使用塑膠造成的碳排放。此舉亦獲當地企業支持，估計當地商界合共提供約1.5億英鎊配合政府撥款。

全球在疫情當下塑膠使用量大增，若能從日常生活用品中做到走塑自然再好不過，政商界未來亦應為有關研究提供更多誘因，才能鼓勵消費者「收貨」。

▲ 有環團調查發現，今年外賣量比疫情前增約5成，推算全港將棄置約150億件即棄塑膠餐具。（資料圖片）