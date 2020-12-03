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傳iPhone 13相機 採潛望鏡式長鏡頭

行政人員版 2020/12/03

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坊間現已陸續傳出iPhone 13的消息。為了實現更遠的變焦能力，現時不少旗艦級Android手機都已配備潛望鏡式長焦鏡頭，提供高倍數變焦功能。近日有消息指，Apple正打算向Samsung採購潛望鏡

...

欄名 : 科技新知

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