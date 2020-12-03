傳iPhone 13相機 採潛望鏡式長鏡頭 行政人員版 2020/12/03 分享： 坊間現已陸續傳出iPhone 13的消息。為了實現更遠的變焦能力，現時不少旗艦級Android手機都已配備潛望鏡式長焦鏡頭，提供高倍數變焦功能。近日有消息指，Apple正打算向Samsung採購潛望鏡 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Salesforce斥2147億 收購雲端服務商Slack 今日 Salesforce斥2147億 收購雲端服務商Slack 微軟Windows 10 研可運行Android App 2020/12/02 微軟Windows 10 研可運行Android App 南韓5G用戶 10月近千萬 2020/12/02 南韓5G用戶 10月近千萬 SpaceX衛星網絡 延長公測至明年 2020/12/01 SpaceX衛星網絡 延長公測至明年 三星新無綫耳機 料夥Galaxy S21亮相 2020/12/01 三星新無綫耳機 料夥Galaxy S21亮相 商業 創新科技及應用 科技產品 IT技術 採購 Apple iPhone Samsung 鏡頭 Android 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入