Salesforce斥2147億 收購雲端服務商Slack 行政人員版 2020/12/03 分享： 不少協作平台成為企業推行在家工作時必須的工具。有消息指Salesforce擬斥277億美元（約2,147億港元）收購雲端工作服務商Slack，是Salesforce成立以來最大宗收購交易。 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 傳iPhone 13相機 採潛望鏡式長鏡頭 今日 傳iPhone 13相機 採潛望鏡式長鏡頭 微軟Windows 10 研可運行Android App 2020/12/02 微軟Windows 10 研可運行Android App 南韓5G用戶 10月近千萬 2020/12/02 南韓5G用戶 10月近千萬 SpaceX衛星網絡 延長公測至明年 2020/12/01 SpaceX衛星網絡 延長公測至明年 三星新無綫耳機 料夥Galaxy S21亮相 2020/12/01 三星新無綫耳機 料夥Galaxy S21亮相 Salesforce（美：CRM） Slack Technologies（美：WORK） 商業 科技產品 IT技術 創新科技及應用 雲端 網絡通訊 疫情 服務 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入