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Salesforce斥2147億 收購雲端服務商Slack

行政人員版 2020/12/03

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不少協作平台成為企業推行在家工作時必須的工具。有消息指Salesforce擬斥277億美元（約2,147億港元）收購雲端工作服務商Slack，是Salesforce成立以來最大宗收購交易。

...

欄名 : 科技新知

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