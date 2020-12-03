麥肯錫報告倡僱主 疫下重視員工心理健康 行政人員版 2020/12/03 分享： 【本報訊】新冠肺炎疫情爆發接近一年，市民不論在日常生活或工作中，都面臨突如其來的轉變，更會為個人心理健康帶來負面影響。最近麥肯錫（McKinsey）發表研究報告指出，全球共有62%員工認為，心理健康問 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 星foodpanda聘試食員 伙食費兼月薪達3.5萬 2020/12/02 星foodpanda聘試食員 伙食費兼月薪達3.5萬 英電商巨頭老闆 向員工豪派2.2億 2020/12/01 英電商巨頭老闆 向員工豪派2.2億 15國亞馬遜員工 促公司重視勞工權益 2020/11/30 15國亞馬遜員工 促公司重視勞工權益 Alphabet旗下公司 Waymo更新防疫政策 2020/11/27 Alphabet旗下公司 Waymo更新防疫政策 祖雲達斯高層捐假期 員工保「全薪」 2020/11/26 祖雲達斯高層捐假期 員工保「全薪」 商業 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 健康問題 人力資源 行政管理 員工福利 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入