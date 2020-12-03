麥肯錫報告倡僱主 疫下重視員工心理健康

【本報訊】新冠肺炎疫情爆發接近一年，市民不論在日常生活或工作中，都面臨突如其來的轉變，更會為個人心理健康帶來負面影響。最近麥肯錫（McKinsey）發表研究報告指出，全球共有62%員工認為，心理健康問

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