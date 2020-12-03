港疫苗追落後 須專人統籌增透明度

英美啟動緊急使用新冠疫苗之際，港府才公布疫苗接種路綫圖初步構思，可說是起步慢，未來須急起直追，宜參考外國經驗，委任有能力的官員專責統籌每個執行細節，並做好宣傳，提高透明度，增加誘因鼓勵市民接種，方能起群體免疫效應，經濟社會才有望加快回復正常。

澳門醫護快接種 港仍未有日期

食衞局局長陳肇始昨在立法會回覆議員質詢時透露，政府已預留資金訂購相當於本港人口兩倍數量的疫苗，主要是來自參與世衞組織牽頭的「新冠疫苗全球獲取機制」，以及向個別藥廠採購，目標是採購至少兩款不同疫苗。初步購思是免費全民接種，醫護、長者和長期病患等高風險群組會優先接種，最快明年中、後期進行大規模接種。

這是港府首次比較詳細交代疫苗接種路綫圖和時間表，但遠遠未夠，因本港目前再爆疫，病毒滲透各社區和多個階層，連公私營醫院都頻頻發生確診個案，可是港府未能明確點出最快何時可為高危群組接種疫苗。反觀澳門疫情完全受控，當局除已訂購140萬劑疫苗外，為前綫醫護和消防員訂購的應急疫苗月底亦將到位。

港府雖向市民派定心丸，稱訂購的疫苗數量非常充裕，但至於如何分配、運送以至儲存的後勤安排，卻完全細節欠奉。事實上，這一切都牽涉到執行力，若當局只着眼採購量，沒有做好後勤支援，隨時可能發生早前南韓流感疫苗因運送儲存不當，民眾接種變壞疫苗後致命事故。

此外，即使有足夠疫苗，也未必百分百保證疫情會受控，關鍵是有多少人願意接種。世衞強調，至少要6至7成人接種才能達致群體免疫效應。問題是不少人質疑疫苗安全性，美國最新民調顯示58%人願意接種。美國研究員Neil Johnson在《自然》期刊撰文，將民眾抗拒疫苗，歸咎於一批有社會影響力的反疫苗運動人士，在社交媒體散播一些煽情、不實的資訊所致。

增市民參與誘因 專家闡述釋疑

雖然港府在新冠疫苗政策上起步遲，但總算有個好處，就是有外國經驗可借鑑。英國設立疫苗部長專責執行疫苗接種，除了制定全面執行策略，更聽取私營公共衞生和後勤專家意見，如何處理輝瑞疫苗需在-70℃超低溫下運送儲存的重大營運挑戰。

港府更要未雨綢繆打好宣傳戰，以科學出發，強調採購的疫苗都是依足醫學程序研發和測試，並邀請一些具公信力的專家向市民闡釋，包括接種後可能會出現的副作用，增加透明度，讓接種者心裏有數，不易被網上不實謠言誤導而卻步。

同時，更要盡速為醫護張羅應急疫苗接種，既可保障其安全，在崗位上安心照顧病人，亦有帶頭示範作用，增加市民接種的信心。

全面而周詳的疫苗路綫圖，刻不容緩，港府務必做好宣傳工作，才不會重演全民檢測花了人力物力，卻因參與人數有落差，未能收到預期應有的效果。

責任編輯：陳楚源