家族辦公室傳承財富與價值 為成員帶來安心與信心

金融發展局早前發表《齊家有道：以香港為家族辦公室樞紐》報告表示，2017年至2019年期間，亞洲每年新增約200個家族辦公室（Family Office），並預計此一趨勢將會持續。在外國盛行多年的家族辦公室，是私人財富管理業務中高端的一環，為家族企業管理巨大的資產及承傳價值。隨著億萬富翁數目和財富在亞洲進一步的累積，亞洲地區家族辦公室的需求也將不斷增加。

家族辦公室除了幫助客戶繼承業務和財富外，也講求家族價值和理念的承傳。瑞士百達（亞洲）財富管理香港分行行政總裁兼北亞總監吳港生表示，家族辦公室包含了很多元素，「例如對造福社會和環境保護的承諾，我們看到近年很多家族企業都投放愈來愈多資源在慈善事業，以及增加責任投資的比重。」

釐清家族成員的角色和責任

家族辦公室之所以愈趨盛行，是由於一個家族的組成往往錯綜複雜，集財富、理念、關係、權利、義務於一身。而家族辦公室可幫助所有家庭持份者釐清身份與責任，從而更系統的讓家族企業持續發展。「隨著家庭的成長，不同成員有不同的角色，例如有些會主力參與管理家族企業或財富，有些則專注於發展慈善事業。因此，通過合適管治模型來培養家庭團結是極其重要一環。我們幫助家庭建立自己獨特的管治模型，從而使各成員能夠定義角色和責任，確立財富、業務和各種權利和義務的原則。」

▲ 家族企業要做到持續發展，就需要預早準備培訓下一代家族領導者。

俗話說「富不過三代」，證明要將家族企業流芳百世並非一件容易的事，因為家族成員之間凝聚力或會逐步減少，使股東之間出現衝突，並無法找到合適的領導者帶領企業再創高峰。吳港生認為家族成員要有培訓下一代家族領導者的準備，「除了在成員中培養，現時不少家族企業也會向外聘用賢能，但這個重要人選須深刻理解並致力於使家庭文化的獨特性永存，並且具備視野、見解、經驗和信心，才能帶領企業邁進。」

瑞士百達（亞洲）財富管理自1805年成立以來，一直圍繞家族繼承和財富計劃而發展，致力於將複雜的財富與業務傳承在同一屋簷下和平發展，為成員帶來安心與信心。不論是家族治理抑或財富規劃，瑞士百達（亞洲）財富管理在信貸、私人財富管理和慈善服務皆經驗豐富。



▲ 瑞士百達（亞洲）財富管理自1805年成立以來，一直圍繞家族繼承和財富計劃而發展。

「我們的家族辦公室解決方案建基於與客戶的良好溝通上，第一步是確定客戶對財富的抱負以及對下一代期望，再為客戶和透過如信託、基金等形式，幫助他們對達成財富保存和轉移，並將家族理念與價值一直承傳下去。」吳港生總結說。

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