上天刻意不讓人類過平淡日子，好事與壞事總是接踵而來。

近八十歲才第一次結婚，這法國人過慣浪漫生活，總不願安定下來，年紀漸長便懶得去共結連理；最近，他立心把比他年輕三十歲的女子娶過門，這實在是好事。

接踵而來的壞事，當然是肺癌，發現時已是第四期，肺水嚴重、呼吸困難，曾有長期吸煙歷史，故未能配對合適標靶藥，剩下來，他要考慮化療和免疫治療。「我定不會打化療的！」他斬釘截鐵地說，很多較年長病人也會採取類似態度。

「現今用於肺癌的化療副作用較小，不用擔心。」醫生早已知道是毒性問題。

較固執的法國人說：「我這把年紀不想見到任何毒性，就讓我安樂地離開算吧！」新婚妻子聽到這話，眼眶即見濕潤。

醫生面對這對老夫少妻新婚夫婦，心裏思考如何協助他們度過難關，說：「你年屆八十仍有勇氣面對婚姻的毒性，為何沒有勇氣面對化療的毒性呢？要知道婚姻副作用很多，但好處也不少，你八十歲可以結婚，便可以打化療！」

法國人如夢初醒，他多年不結婚也是因擔心婚姻的毒性，例如失去個人空間、老婆囉唆、生活習慣異同等等，但深信他定也嘗到婚姻的甜蜜，要不也不會八十歲當新郎哥。

凡事總是好與壞的對比，平衡才是真理。