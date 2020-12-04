美國北卡羅萊納州大學榮休教授Bryan Robinson，早在二○○一年確立了極度工作狂（workaholism）可以成癮（addiction），甚至是強迫症（Obsessive Compulsive Disorder）一種，換句話說，可以是病態。他說：Workaholic對家庭的破壞力，跟Alcoholic（酗酒鬼）很相似。

Robinson在一個研究中比較兩種家庭：一種是伴侶是病態工作狂，另一種則沒有。研究所得，有病態工作狂的家庭，經歷婚姻不協調的機會高四成，而離婚率更高達兩倍。《Working Ourselves To Death》（中譯：做到自己死為止）一書作者Diane Fassel指出，病態工作狂的人已是對伴侶Emotionally Unavailable（情感上已沒位置給對方），連好好談話都覺得嘥時間，伴侶對他們來說，是least priority（最不優先），是擺明的negligence（忽略）。Diane Fassel提及其輔導個案中，不知多少工作狂的伴侶向她道出辛酸：「我本來還以為自己娶／嫁了一個『人』（human being）。」聞者心酸！

Bryan Robinson對不幸娶或嫁着個病態工作狂的伴侶有以下提議：

一、停止助長其工作狂的生活模式：不要打亂自己的生活節奏去遷就對方，如成家人經常推遲晚飯時間去配合一個人的時間表，又或要孩子捱睏等工作狂回家。應如常地跟自己的節奏生活，太多的遷就和配合，工作狂根本意識不到他們有何缺失。

二、發掘共同嗜好：簡單如定時散步也好，要製造有品質的相處時間，好好說話。沒有溝通的伴侶，關係名存實亡。

當然，工作狂也有程度之分，嚴重到斷六親或以無嗜好為榮的病態工作狂，屬病入膏肓。Diane Fassel只能規勸那些因種種原因離不開病態工作狂的伴侶：不要再妄想改變他們，算吧啦！Start living for yourself（從今天開始為自己而活），這是你生存的（唯一）方式。

對於那些不幸娶或嫁着個病態工作狂的人，旁人除了深表同情外，真是愛莫能助。