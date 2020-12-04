再停課在家學習 如何護眼？

本港受第四波疫情衝擊，所有中小學需再度停課，多個組織發起活動提高學童護眼意識。

在家學習及使用較多電子屏幕或增近視或散光風險，家長可從日常生活細節中嘗試改善孩子用眼習慣。

家長憂網上學習 小孩近視加深

香港傑出青年協會、亞太眼科醫學雜誌及亮睛工程慈善基金日前合辦全港校園「戰勝Covid」及疫下護眼大行動，其中一項活動「護眼108招」旨在透過生動有趣的漫畫及卡通，推廣護眼知識。食物及衞生局局長陳肇始在致辭時表示，學生在家中學習時間較長，呼籲他們在使用電子產品時，要記得保護眼睛健康。

事實上，在9月復課前，學生也曾體驗過居家抗疫生活。非牟利組織「近視童行」今年8月進行的一項調查發現，逾8成兒童每日平均使用電腦或手機逾3小時，當中逾2成每日使用超過6小時。逾9成受訪家長擔憂小孩或因網上教學而導致近視加深，調查更發現本身已患近視的兒童當中過半近視度數加深。

科學研究指戶外活動是預防近視的良方，澳洲昆士蘭科技大學在2016年公布的研究顯示，每日接觸戶外光不足60分鐘或會增加患近視風險。然而，本港正值疫情高峰期，戶外活動帶有一定風險，在限聚令下兒童能夠進行的戶外活動亦有限。

對家長而言，疫下保障孩子眼睛健康還需從家中開始。科研機構The Myopia Institute建議進食多種有益眼睛健康的食品，例如深海魚（三文魚、吞拿魚、鯖魚等）富含奧米加-3，有助預防乾眼病及白內障，雞蛋與紅蘿蔔因富含維他命A而有助預防夜盲症，堅果內的維他命E亦有助預防近視。

「123」規律 助控制用屏幕時間

孩子平日需用電子產品學習及做功課，但家長可在課餘時間幫助他們控制用屏幕時間。哈佛大學建議記住「123」規律：每日有至少「1」餐飯完全不接觸電子媒介、臨睡前「2」小時不用任何電子屏幕產品、及用「3」種方法衡量屏幕時間是否太多及有否價值（見表）。

「近視童行」自9月起與Zoff眼鏡店合作，免費為學童提供AI驗眼服務，冀及早發現眼部健康問題及提供改善方法。

家長平時亦應提醒子女正確使用電子產品，以預防患上眼疾，衞生署建議眼睛與屏幕保持至少50厘米距離、坐姿挺直並靠近工作枱、操作鍵盤與滑鼠時手腕要平直，鍵盤面前亦應有足夠空間承托雙手。

兒童疫下在家時間多、出外時間少，保護眼部健康更需靠家長在生活細節上起監督輔導作用。

▲ 學童疫下需在家用電子產品學習及做功課，家長可助他們控制用屏幕時間，保護眼睛健康。（資料圖片）