限制外出＋全民強檢 發揮最大功效

香港最近一個星期和世界很多地方一樣，氣溫驟降令新一波疫情迅速蔓延，美國及歐洲多國都突破每天新症確診宗數的紀錄，多國也相繼再次收緊抗疫措施，或在不同風險區域實施分級制，限制居民出入，以及關閉不同公眾設施。在香港，我們守得住第三波疫情，靠的是天時、地利、人和，包括時值夏季，病毒存留時間較短；適時推動人流管制，關閉多種公眾場所以及食肆，配合內地協助推行半全民檢測；加上當時很多市民害怕染疫，深居簡出，令第三波不至於爆發得不可收拾。

跳舞高危 病毒「開枝散葉」

現時第四波疫情來勢洶洶，單單一星期多已經每天近百宗個案，周日（11月29日）的新症更突破百宗，跳舞變成高危活動，無口罩近距離不停換舞伴的行為，可以一傳數百的高傳播性，將病毒「開枝散葉」，相對第三波的酒吧群組更不遑多讓；而且這只是反映7至10天前的傳播鏈，如果衞生防護中心走漏任何傳播個案，或病者出賣全港市民隱瞞病情及接觸史，這種走散個案必定令爆發更加嚴重。

適逢香港進入冬季，下降的溫度令病毒生存時間更長，更容易透過環境或緊密接觸傳播。雖然疫情嚴峻，但市民出外的意慾仍高，市面並沒有如7月般冷清，加上聖誕新年假期將至，估計如仍透過第三波的策略控制市民外出及社交隔離，功效將較遜色。面對第四波，政府明顯較有準備，已有全民檢測的配套及經驗，義務醫護人員也相繼響應，火神山的實驗室設備亦待在香港隨時候命，配合國家政策及支持，檢測的整體費用較本土為低；加上現時已完成修例，可隨時為高危群組進行強制檢測，「安心出行」手機應用程式亦已推出，現時已有10萬多人下載，政府較以往更準備就緒，應付來勢洶洶的第四波。

但是現時形勢急劇轉壞，加上新症個案一般較真正疫情滯後，這個空窗期極其量只有一到兩個多星期，政府必須先知先覺，提早運用所有應對政策，大刀闊斧將疫情控制。現時第四波積累的個案已達數百宗，亞洲博覽館亦要開放應付較輕微的病人，政府如要將所有確診者關在醫療系統治理，必須將人數控制在2,000到3,000名內。一旦整體確診數字暴升，一些不及規格的隔離設施被徵用，所造成的醫護或病房交叉感染必定難以估計。

高風險人士 應一周一次強檢

面對新一波疫情，政府有需要盡早為所有高風險人士一星期進行一次強制檢測。學校現時已有爆發危機，尤其是上月上呼吸道感染傳播控制乏善足陳，可憐莘莘學子又需要停課放長假，教育局必須檢視現有校園內防疫政策，在下課及活動的細節上更嚴格防疫，減少學生們課後不必要的「去罩」聚會。

公眾場外如食肆、酒吧、運動設施等，有需要再收緊營業時間及堂食，大型聚會必須限制人數，現時「安心出行」可記錄行蹤，但更應進一步推行像公共地方綠色通行碼及綠色用戶的概念，高危地點必須適時更新，如用戶到過太多高危地點，應將感染風險提升，警戒其感染風險增加；所有公、私營場所亦必須張貼QR碼供用戶查閱，或透過約章要求場所遵守配合，如該場所不遵守政府約章，或有確診個案，其綠色通行碼便失效，以減少市民入內消費的意慾。

雖然全民強制檢測知易行難，但現在有需要籌備更多檢測中心場地及人手，如檢測結果可同時透過手機程式更新，成為個人綠色健康碼，必定有助追蹤工作。

全民強制檢測亦必須配合限制市民外出活動甚至宵禁，以發揮其最大功效，與其遲遲未能有效杜絕疫情，倒不如乾脆嚴厲強制，將病毒斬草除根更實際。（文章只代表個人立場）