來自美籍華人？ 4個紅遍世界中文字

昨天看到幾則新聞，想起了一位已離世的美籍華人，我的偶像之一，有人說他生平做的一件事，到今天都影響着我們。

先說說幾則新聞，陸續有報道包括《紐約時報》說，特朗普有意特赦4名家人，及私人律師朱利亞尼。報道指他擔心拜登上台後，會以司法手段針對他，以及他的長子小當奴、次子埃里克、女兒伊萬卡和女婿庫什納，所以考慮以「預先特赦」（pre-emptive pardon）方式，免除將來可能出現的刑責。近來，關於特朗普在離任前特赦一批人的猜測及報道愈來愈多，甚至有聲音指他可能會特赦定自己，本欄以往亦已有相關分析。

特朗普離任前 上演「Pardon me」？

這一回，真可謂上演「Pardon me」（特赦我）了，或者「I beg your pardon」（懇請你特赦我吧）。「I beg your pardon」，是有不同意思的。在對話時聽不清楚對方講甚麼，想對方重複，就可以說I beg your pardon？意思為「煩請再說一遍？」，是比較傳統而有禮貌的英式說法，美式英語就會說「Pardon me？」「Pardon」原亦解作「原諒」、「特赦」，「I beg your pardon」亦可在日常中作道歉之用，例如打擾了別人，說聲不好意思、對不起，語氣就不是詢問方式了，而是小聲平鋪直白的。

文章開頭說到的那位華人，在美國落腳之前，在英國生活過，中英文都非常好，好到後來在紐約哥倫比亞大學教授中國文學，又曾任哈佛大學客座教授。

昨天看到的另一則新聞，是有關新冠疫苗。目前來說，輝瑞藥廠、美國生物科技公司Moderna及英國牛津大學分別研發的新冠疫苗是最被看好的，多國都在等候這3款疫苗能正式面世。繼英國宣布擬於下周率先開始讓民眾接種輝瑞疫苗外，Moderna疫苗正尋求歐美批准，望能早日派上用場。新聞裏說，Moderna大部分疫苗會在麻省（Massachusetts）生產。事實上Moderna本身就是植根該州劍橋（Cambridge）的高科技公司，生物科技已經成為麻省旗艦工業，在劍橋及波士頓（Boston）有大約400家生物科技公司，並且被認為是全美水平最高的。麻省另一名揚世界的是高等教育，哈佛大學和麻省理工都位於麻省劍橋。那位美籍華人，不單在劍橋待過，亦去過波士頓，還寫了一本書叫《波士頓畫記》，1959年出版，用英文寫，書中插畫自己畫，封面中文書名自己題字。他眼中看到的景物，得出的感覺，和普通遊客及一般旅遊書籍很不同。

我看到的第三則新聞，是《紐約時報》報道，Coca-Cola（可口可樂）及Nike（耐克）等大型企業和商業組織，正投入大筆資金，游說美國國會，希望淡化一項法案的部分條款。該法案名為《防止強迫維吾爾勞動法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act），禁止美國進口由中國新疆地區被強迫勞役工人所生產，廣泛類別的產品，說是為了打擊侵犯人權行徑。法案已獲得民主共和兩黨支持，今年9月在眾議院以406票對3票的優勢通過，亦可望在參議院通過，送予總統特朗普或即將上任的拜登簽署生效。

那些大企業之所以這樣做，因為法案將嚴重破壞他們植根中國的供應鏈。新疆出產大量原材料，例如棉花、糖、番茄等等，並為內地的服裝和製鞋廠提供勞動力。《紐約時報》說，內地生產的Nike鞋，部分由維吾爾勞工生產，而可口可樂採用產自新疆的糖。

國會的一個委員會將Nike與可口可樂列為涉嫌參與新疆強迫勞動的企業，另外還包括其他品牌。Nike否認指控，可口可樂發表聲明表示，供應鏈中嚴禁任何形式強迫勞動，並由第三方密切監督供應商。這條新聞，和我所說的華人有甚麼關係呢？是可口可樂。1978年12月，中美發表建交公報後數天，可口可樂宣布重返中國市場，成為改革開放後第一個重返的國際品牌。

Coca-Cola 曾被音譯「蝌蚪啃蠟」

據Coca-Cola中文官方網站，1927年，Coca-Cola剛首次進入中國時，有個中文音譯名：「蝌蚪啃蠟」。不知是誰個「高人」想出，但如此古怪名字，產品銷量可想而知。到了1930年代，公司想為產品更改中文名，在英國登報紙，以350英鎊獎金徵集中文譯名。當時旅英的一位中國人，即是本文提及的那位，從《泰晤士報》得知消息後，想出了一個名字應徵，被評委一眼看中，獲得採用，就是「可口可樂」。

如今，「可口可樂」是廣告界公認最好的品牌中文譯名，不僅保持了英文音節，而且體現品牌核心概念「美味與快樂」；簡單明白，朗朗上口。20世紀中國文學史，中英雙語中國作家之中，林語堂大名鼎鼎，最被忽略的就是被指想出「可口可樂」的蔣彜（Chiang Yee），繙譯了舉世皆知4個中文字，但似乎字紅人不紅。還有另一個講法，可口可樂4字，不是他繙譯的，雖然官方網站說是。由於篇幅所限，留待下篇文章再談，並且介紹這位文、詩、書、畫皆得的美籍華人作家。