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D‧PARK 愉景新城大型企劃「暢遊大世界」 第一站台灣

行政人員版 04:00 2020/12/04

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相信唔少人細個填寫我的志願時，都希望長大後可以環遊世界，但疫情下外遊變得奢侈。不過，黛安收到好姊妹報料，D‧PARK愉景新城嚟緊呢一年會推出「暢遊大世界」大型企劃，每季以唔同國家做主題，將當地文化風俗、特色美食同必買名物帶嚟香港，第一站就係台灣。黛安去過商場巡視，發現有條「十分天燈夜市」街，除咗可以見到逼真嘅十分車站，仲有超過14檔台式特色小食，沿途有近百盞天燈高掛，好似置身台灣一樣。

身為一個文青又點可以只係掛住食？當然要打下書釘啦。誠品書店「故事大飯店」香港站，就設立全港首個大型兒童繪本互動展覽。黛安聽講誠品書店今次為滿足小朋友嘅願望，特登請嚟多位重量級故事明星齊集故事大飯店，並特設5大主題房，有經典繪本角色Where's Wally、超萌卡通豬仔角色Peppa Pig、威猛又可愛嘅霸王龍、風靡親子界嘅野貓軍團等等，等小朋友可以聽足全日故事！

另外，D‧PARK愉景新城同誠品書店喺5大主題房仲布置咗打卡位畀小朋友影相。現場仲設有期間限定禮品部，有過百款精品可選購，只要出示喺展場打卡紀錄，即可享全單9折優惠；消費滿指定金額，更可獲贈高達$150誠品現金券㗎。不過呢趟旅程時間有限，活動至明年1月3日就會完結，大家快啲「飛」去睇下喇。

本文轉載自《晴報

近百盞天燈高掛，令你好似置身台灣一樣。

就連平日行蹤飄忽嘅Wally，今次都企定定陪小朋友影相。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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