荷里活廣場聖誕派逾2000份獎賞 朗豪坊Figure展成動漫迷朝聖地

聖誕節愈來愈近，黛安聽公關姊妹講，荷里活廣場由下個星期一（7日）至聖誕節（25日），將推出驚喜倒數月曆活動，逢星期一至五，只要喺指定時間登入網站完成遊戲，唔使1分鐘就有機會獲得獎賞，包括Marks & Spencer指定白酒及$50現金禮券、A1-Bakery焦糖芝士蛋糕及$50現金禮券，仲有三聯書店$100現金禮券等，即賞即用，整個活動合共會送出超過2,000份獎賞！

如果係荷里活廣場VIC會員，更可享「Shopping Delights」換領活動，即日至12月31日，逢星期五、六、日及公眾假期，可以33折積分換指定優惠券套裝；或只需100積分換領$100購物優惠券及$50美食優惠券各1張；而200積分更可換$100購物優惠券及$50美食優惠券各兩張。數量有限，換完即止。

另外，朗豪坊正聯同Tamashii Nations舉行Figure展覽，將日本動漫《新世紀福音戰士》、《鬼滅之刃》及《One Piece》帶到大家眼前。最矚目嘅係現場展出嘅2.4米高EVA機體初號機，重現初號機衝破絕對領域一刻嘅半身頭像，另外，亦設有《鬼滅之刃》展區，仲有多款從未亮相及公開發售嘅商品，動漫迷一定要去朝聖呀！

本文轉載自《晴報》

▲ 朗豪坊舉行Figure展覽，將日本動漫《新世紀福音戰士》、《鬼滅之刃》及《One Piece》呈現眼前。

▲ 由今個月7日至25日，荷里活廣場會推出驚喜倒數月曆活動。