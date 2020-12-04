優衣庫（UNIQLO）創辦人柳井正在《經營者養成筆記》中說︰「這個世界上所有偉大的公司，都是因為解決了一個巨大的矛盾才有所成就。」

創業很多時都是為了解決一個社會問題，針對人們的痛點，提供解決辦法。當這些問題是人們尚未解開的矛盾，企業便能提供價值；愈大的矛盾，解決辦法便愈有價值。

UNIQLO要解決的矛盾便是成衣業「物美」和「價廉」的矛盾。一直以來，人們的認知是好東西不便宜，便宜的不是好東西。而UNIQLO卻打破了這觀念，他們的產品不但品質好，而且非常便宜。

回想我創立The Bees的時候，我想解決的就是員工、客戶和股東之間的矛盾。很多人認為他們之間有利益衝突，若想付較高薪水和福利給員工，股東便會賺少了，不然就要收客戶更高的費用；股東要賺盡，便只好剝削員工，不然就要犧牲客戶的服務質素。

我認為員工、客戶和股東之間是可以共贏的，但這個共贏的基礎，是首先要對員工好，這才能吸引和留住人才。當企業能吸引和留住人才，才可以提供優質的服務給客戶，這才能留住客戶，並吸引其他客戶。當企業能成功吸引和留住客戶，才有高盈利能力，最終股東也會得益。所以我經常說「員工第一，客戶第二，股東第三」。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》