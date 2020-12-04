港機場疫市斥巨資 化危為機創新引擎

疫情重創環球航空業，香港機場建設沒有因此減慢，反而加大發展力度，致力打造新引擎，以及集多功能服務於一身的航天城，強化香港成為國際航空樞紐，又藉大灣區機遇，提升本港在疫後和未來的經濟競爭力。

體現危中有機 疫下動工減成本

機管局未來10年1,800億元藍圖，包括斥資逾400億元發展機場城市工程，興建無人駕駛運輸系統連接航天城、港珠澳大橋香港口岸和赤鱲角機場，並伸延至東涌市中心。機管局同時會投資5G基建，客運大樓引入巡邏機械人，並設自助保安閘口和自助登機閘口，為旅客帶來全新體驗。

機管局在航空業低迷時加速大興土木，皆因疫情的影響只是短暫，當局着眼如何提升未來競爭力，確保本港能領先周邊地區，而機場是通往世界和大灣區的雙門戶，也是推動未來經濟發展的引擎。由於當前疫情嚴峻，此時全力推動發展，既可減低成本，亦可加快工程進度，是危中有機的最佳體現。

強化香港作為國際航空樞紐的地位，機管局將入股珠海機場，希望透過互補優勢來發揮協同效應。目前內地238個機場中，包括珠海在內的逾160個機場和興建中的130個機場，均沒有國際航綫，而珠海有逾70條內地綫，兩者若能攜手將沒國際口岸的內地機場客流吸引到珠海，再透過港珠澳大橋送到香港機場飛往外國，便能互補雙贏。

機管局同時亦正興建一個集零售、餐飲、娛樂消閒、醫療及財富旅遊於一身的航天城，並建有兩幢分別推廣醫療及財富旅遊商廈。

香港醫療水平是數一數二，而且名醫雲集，在疫前已吸引大批內地人來港驗身看病。中環有醫療中心與酒店合作，將於本月推出結合醫療手術或檢查與Staycation的服務，冀日後恢復通關，醫療旅遊成為業務重心。機管局是趁勢致力發展。

醫療財富旅遊 打造經濟新亮點

此外，航天城還銳意打造財富旅遊，亦是發揮本港作為國際金融中心的既有優勢。香港是亞洲區最大財富管理中心，基金管理的資產總額由2012年的逾12.6萬億元增至去年28.7萬億元，隨着內地人愈來愈富裕，對財富管理需求也日益殷切，而香港產品多樣性和便捷，是不少客戶選擇用私人財富管理服務的原因。

盡管香港有條件大搞醫療和財富旅遊，但周邊地區的競爭很大，例如醫療旅遊的對手有日本、泰國和新加坡，當中以泰國的醫療服務性價比較高，且可享受陽光海灘；至於財富旅遊則面對新加坡從後趕上的威脅。

本港機場全面升級，是為未來經濟增添新引擎，如何有效提升動力，則靠商界運用靈活頭腦和營運手腕，為客戶提供優質服務體驗，讓他們賓至如歸。港府和商界要全力打拼，才能在未來眾多挑戰中突圍而出。

責任編輯：黃鑠安