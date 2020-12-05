美滿劃時代 Mercedes-Benz E-Class

平治E-Class的好，從來不是單靠大家看規格表，看裝備列表來得知的。因為只要親身坐進過它的車廂，是駕駛席好，是前、後座乘客位也好，任何人也會真切感受到其全面優點，最新的第10代E-Class，自然也不例外。

▲ 無論從車頭抑或車尾看，新款E-Class都流露著一份高貴和流線美態。

作為地球上第一家正式推出汽車的品牌，平治其中一樣最令人佩服的作風，就是敢於求變，不斷有破格的新車系面世固然令對手只能瞠乎其後，就算像E-Class這個甚具悠久歷史的車系，廠方也往往將突破性線條和科技放在其中。大家應該都記得90年代中的W210車系，除了車身體積較舊款有明顯增長外，車頭的四圓燈設計，令樣子以至車系風格都變得年輕化。然後再到下一代的W211 E-Class，則是將率先將「電控技術」（drive-by-wire）帶到車壇，像軚盤、油門、制動等，全部改由電子感覺操作……這種由航空界轉移至汽車業的技術，不獨相關組件更加輕巧，亦變相令車輛變得更省油。

▲ LED尾燈如今變得更加修長，令亮度也有所增加。

來到2020年今天，當年的四圓燈設計已沒有在最新的第10代E-Class上出現，改為換上新設計的一體化LED頭燈，再配合新設計的車頭鬼面罩和頭泵把，併合出跟現時各款平治房車更接近的家族長相，樣子跟剛推出的全新第7代S-Class甚為相似。筆者個人更加喜歡這次測試的E 200 Exclusive版本鬼面罩，畢竟更加典雅，小型三角星章就豎立在頭冚之上，有著平治汽車的傳統味道；至於採用一體化形態，並把大型星章移放中間的AMG Line鬼面罩，則是個較為具跑格的選擇，可謂各適其適。望向車尾，原來的LED尾燈組，已進一步由兩側往車尾中央延伸，於漆黑環境下變得更加光亮和清晰。



▲ 跟以往一樣，E-Class的車廂空間寬敞，又有雙天窗設計，座椅則用ARTICO皮革製造，氣份和裝潢均極佳。

▲ 中控台上的觸控板，乃是MBUX系統中的另一操控媒介。

電子化豪華車廂

坐進車廂，最直接感覺，當然是先進、豪華等形容詞。錶板由兩個跟MBUX（Mercedes-Benz User Experience）系統協同運作的12.3吋數碼液晶體觸控式屏幕串連起來，基本上車廂內大部分功能和行車資訊，都會在這裡操作和顯示。駕駛人可以透過輕撥軚盤上的電子按鈕，直接接觸屏幕或中控台觸控台，或者利用LINGUATRONIC聲控來控制各項功能，在廣東話模式下，只要說出「你好，平治！」，其人工智能電腦便會準備聽從指令，駕駛人或乘客可以跟系統說出「打開天窗」、「將冷氣調校至24度」等類似說話，MBUX會即時幫忙執行，合作程度隨時較駕駛人的妻子或丈夫高出一截。

▲ 錶板顯示共有Modern Classic、Sport、Progressive和Discreet四種模式，駕駛人可按自己喜好作選擇。

▲ ENERGIZING seat kinetics配置，會按情況自行微微變動一下座椅角度，然後再回到原來位置，有助紓緩駕駛人的疲勞。

的確，近年平治汽車在車廂電子系統上的成就，較不少智能手機生產商還要厲害。好像最新的E-Class上，竟然有個自動調節駕駛位置功能，透過MBUX輸入身高，系統便會自行配搭出最理想的座椅位置。另外它的ENERGIZING seat kinetics配置，會按情況自行微微變動一下座椅角度，然後再回到原來位置，例如要從香港駕駛至國內，路途遙遠時，便能有助紓緩駕駛人的疲勞了。

▲ 同樣來自德國的Burmester頂級音響系統，配合非常出色的車廂隔音能力，令E-Class變成一個理想聆聽空間。

舒適與操控並重

以純駕駛角度去看最新的E-Class，與差不多20年前的W211比較的話，實在進步了很多很多。當年的W211，剛起用「電控技術」，轉向和制動感覺都頗為虛假。現在呢？無論是手、腳，以至屁股接收到的路面感覺，也豐富和真實得多。新一代E-Class，已經將AGILITY CONTROL懸掛列為全線車系的標準設備，雖然它備有Comfort和Sport等不同模式讓駕駛人選擇，但在試車過程中，基本上這部E 200 Exclusive時刻也是舒適與操控兼備的，根本不必花心思去揀。

▲ 軚盤上的按鈕悉數改為輕觸式設計，感覺更加先進。

▲ E 200使用一副1.991公升直4汽缸渦輪增壓引擎，再加上EQ Boost 48V mild-hybrid系統，最大馬力197hp。

屬入門級的最新E 200 Exclusive，動力來自一副1.991公升直4汽缸渦輪增壓引擎，再加上EQ Boost 48V微型混合動力系統提供額外14hp和15.3kgm力量，最大馬力是197hp，峰值扭力32.63kgm，還有具軚盤轉檔撥片的9G-TRONIC自排，在香港行駛，力量和速度都足夠應付絕大部分行車狀況。同時，車輛還有Active Brake Assist、Blind Spot Assist、Active Parking Assist連PARKTRONIC和360度泊車鏡頭，除了會在緊急或非緊急時照顧著車輛的行車安全外，系統還具備自動搜尋、選擇，以至是駛入駛出平行與垂直泊車位的能力。至此大家就會知道，平治車廠當年率先在E-Class上起用「電控技術」，根本就是為各項主動安全和不同程度的自動駕駛系統而鋪路，那份遠見，是地球上大部分車廠也難望其背項的。

▲ Active Parking Assist連PARKTRONIC，令泊車也變得自動化。

▲ 配單體式鬼面罩的AMG Line，跑格更加強烈，不過豪華舒適依然。

簡單來說，最新的平治E-Class，有著車系一貫以來的豪華、舒適和充裕乘坐空間，行車亦較以往更加寧靜，所有的風噪和路噪，全都被抑制在接近不存在的水平。從任何角度看，它也是一部既不會買貴，更不會買錯的行政級房車，要知道任何年代和型號的平治E-Class，市場上的易手價總是高於同車齡的同級對手，價格折舊率也永遠較低。況且，過去歷代E-Class加起來的全球總銷量，已經超過1,400萬部，單是第十代型號，亦售出了逾120萬輛，試問在這個資訊極度流通的年代下，又怎會有一個全球120萬人共同做錯的決定呢？

（資料由客戶提供）