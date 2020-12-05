親子輕鬆遊鶴咀 自然奇觀蟹洞感受巨浪

位於港島東南部的鶴咀，向來是親子遊的熱門路綫，可欣賞到極美的碧海藍天，一窺香港現存歷史最悠久的鶴咀燈塔古迹，又可看到自然奇觀蟹洞和雷音洞。若想尋求刺激，也可走困難路綫看鶴咀機槍堡，適合不同程度的行山人士。不過，要注意現時燈塔正在維修中，暫未知完工日期。

這條親子遊路綫相當好走，下車後沿鶴咀道一直跟着鋪設好的車路走，經過鶴咀村便到達燈塔和鶴咀海岸保護區，區內包括雷音洞、鯨魚骸骨標本和蟹洞。右面可見大潭灣景色，海面突出的原是昔日鶴咀石礦場遺址。記者當日去到天朗氣清，海面如油畫般優美，惟車路上要留心往來車輛。

花崗石燈塔1875年啟用

走了約1小時就來到無綫電站，需繞路行平坦的碎沙路，再接回車路。遇到電纜站和鶴咀海岸保護區的分岔路，先往左走，就到達香港現存歷史最悠久的鶴咀燈塔。鶴咀燈塔於1875年啟用，高9.7米，是一座由花崗石築砌的圓筒形建築，燈塔底座和拱形入口均由粗琢石塊砌成，入口的鐵門上方飾有幾何圖案，別具特色。鶴咀燈塔又名為「德己立角燈塔」，紀念1843年至1848年間香港第一任副總督和駐港英軍總司令的德己立少將，於2005年被納入為香港法定古迹。

惟到達時，原來鶴咀燈塔正在維修中，未知重開之日，當日有準新娘到現場拍婚攝，想必十分可惜。

沿路折返分岔路，就可到鶴咀海岸保護區。根據漁農自然護理署資料顯示，鶴咀海岸保護區於1996年被指定，總海域面積約20公頃，設立目的是為了保育海洋資源及科學研究。為了保護保護區內重要生物及其生境，禁止一般水上及沿岸康樂活動，例如游泳、船艇活動、釣魚或採集野生動植物或其部分等。

保護區內的生物多樣性，相當豐富，包括各種魚類、石珊瑚、軟珊瑚、柳珊瑚及海洋無脊椎動物，所有保護區內進行的活動均受《海岸公園及海岸保護區規例》（第476A章）規管。漁護署並不鼓勵市民自行參觀，亦無設置垃圾筒和廁所。

海蝕洞奇觀如雷震耳

資料亦顯示，在保護區內可以找到4種主要岩石種類，最古老的是火山爆發形成的凝灰岩，其他還有花崗閃長岩、流紋斑岩及玄武岩。這些火成岩容易被香港從東面而來的盛行風所侵蝕，加上巨浪衝擊，造成不少風化和侵蝕奇觀，其中雷音洞和蟹洞便屬於海蝕洞。

區內石岸在長年受海水侵蝕和波浪拍擊下，海浪沿着石岸的弱綫侵蝕，令到坡上岩石崩落形成海蝕洞。往海洋研究所的沿路，左邊有石級向下走便到達雷音洞，巨浪衝擊洞壁後在洞內產生隆隆巨響，仿如雷音般震耳。

殺人鯨的都市傳說

走到海洋研究所附近，有惹人注目的鯨魚骸骨標本，長約10米，清晰地展示了頭顱、魚背及胸骨。有坊間介紹指，這是海洋公園殺人鯨海威的骸骨，不過早有傳媒找來專家證實，其實是在1955年於維港擱淺的鬚鯨。

骸骨標本附近有小山丘，往下走就可去到蟹洞。從遠處望，蟹洞的外形像蟹，洞內巨浪頻頻湧至拍擊，引來不少遊人在巨浪前打卡，更有人受海浪沖洗，衣服濕透。家長應看顧好小孩，不要站得太近海邊，免生危險。

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爆林路往機槍堡

上述路綫適合合家歡樂遊，若想增加難度，在進入鶴咀村時，有一隱蔽的分岔路，可通往已荒廢的鶴咀下村，看看二戰時期英軍為防禦日軍而建的機槍堡。如要給難度評分，上述親子遊路綫大約是1至2星（5星為滿分），這段機槍堡路綫就可達4星了，並不適合親子遊。

鶴咀半島上有不少二戰時期遺落的軍事設施，如博加拉炮台和德己立炮台（鶴咀炮台），並有機槍堡、探射燈台和觀測台，以加強港島南部的防禦能力。

前往鶴咀機槍堡的路段是幽秘小路，在地圖上也沒有顯示有路可走。這路段並無鋪設，大石、碎石、沙落葉、樹枝樹幹組成鬆散的碎沙路，殊不易走，不好平衡，尤其坡幅甚大，若非穿着具抓地能力的行山鞋，極易跣倒。另外，行山經驗淺者，亦需沿着斜坡半爬半行手腳並用，加上沿路枝葉滿布致腳步蹣跚，倍感吃力。可幸有前人爆林後留下的絲帶作記認，才不致迷路。

最後一段路十分陡斜，需要扶繩而下，頗為驚險，走了約半小時終於來到機槍堡。機槍堡屹立於臨海一角，背面有無垠湛藍的天空作背景，堡內算是保持完好。不少遊人進內一探究竟，惟切忌不要塗鴉和亂拋垃圾。

坊間的介紹輕輕帶過這段路的難處和危險性，惟新手應與有經驗人士一同前往，以策安全。

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鶴咀郊遊路綫

交通：筲箕灣巴士總站乘搭9號巴士（往石澳）到鶴咀下車

路綫：鶴咀道大風坳︱鶴咀村︱（鶴咀機槍堡）︱鶴咀村︱燈塔︱鶴咀海岸保護區（雷音洞、鯨魚骸骨標本、蟹洞）︱原路折返

需時：約7公里，行山連拍照時間約3小時；若要到機槍堡，則外加兩小時。

補給：上山起始有廁所及經鶴咀村有士多，後段無補給。

注意：機槍堡路段險要崎嶇，需要穿着行山鞋，並量力而為。注意防曬和水份補給。自己垃圾自己帶走，做個有公德心的香港人。鶴咀海岸保護區內保持安靜，切勿觸摸鯨魚骸骨標本。

作者：陸明敏

責任編輯：馮柏偉、鄺素媚

▲ 蟹洞內巨浪頻頻湧至拍擊，令人心驚膽戰。（陸明敏攝）

▲ 海面波平如鏡，突出的部分是昔日鶴咀礦場。（陸明敏攝）

▲ 這個啟用於1875年、歷史最悠久的燈塔正在維修中。（陸明敏攝）

▲ 蟹洞長年受海浪侵蝕而形成蟹的形狀。（陸明敏攝）

▲ 石岸旁長年有白色泡沫般的海浪，可輕易拍出浪花打卡美照。（陸明敏攝）

▲ 日落時份，餘暉灑於島上極美。（陸明敏攝）

▲ 巨浪衝擊洞壁後在雷音洞內產生隆隆巨響。（陸明敏攝）

▲ 不是殺人鯨，而是鬚鯨的骸骨。（陸明敏攝）

▲ 機槍堡屹立於臨海一角，背面有無垠湛藍的天空作背景。（陸明敏攝）

▲ 有遊人說這個門牌像日本鳥居。（陸明敏攝）