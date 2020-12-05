瓏珀山延至下月推售 設轎車往來港鐵站 置業家居 2020/12/05 分享： 新地旗下沙田多石街豪宅新盤瓏珀山（瓏珀山第1期）原定本年內推售，新地本周宣布將改至明年1月推售，強調項目需時準備。 新地副董事總經理雷霆表示，瓏珀山進入最後階段，樓書及示範單位近完成，預計下月開售。被問 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 無懼疫情12月新盤壓軸登場 長沙灣弦雅折實$385萬起 今日 無懼疫情12月新盤壓軸登場 長沙灣弦雅折實$385萬起 弦雅首推30伙 全數折實低於$600萬 今日 弦雅首推30伙 全數折實低於$600萬 133 PORTOFINO月內推洋房招標 價錢參考區內成交價 今日 133 PORTOFINO月內推洋房招標 價錢參考區內成交價 意峰推5幢洋房招標 料價錢有機再創新高 今日 意峰推5幢洋房招標 料價錢有機再創新高 最新專欄文章 更多 無懼疫情12月新盤壓軸登場 長沙灣弦雅折實$385萬起 今日 無懼疫情12月新盤壓軸登場 長沙灣弦雅折實$385萬起 意峰推5幢洋房招標 料價錢有機再創新高 今日 意峰推5幢洋房招標 料價錢有機再創新高 133 PORTOFINO月內推洋房招標 價錢參考區內成交價 今日 133 PORTOFINO月內推洋房招標 價錢參考區內成交價 弦雅首推30伙 全數折實低於$600萬 今日 弦雅首推30伙 全數折實低於$600萬 住宅按揭放寬無影 重燃樓市之火幻滅？ 2020/11/28 住宅按揭放寬無影 重燃樓市之火幻滅？ 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入