瓏珀山延至下月推售 設轎車往來港鐵站

新地旗下沙田多石街豪宅新盤瓏珀山（瓏珀山第1期）原定本年內推售，新地本周宣布將改至明年1月推售，強調項目需時準備。

新地副董事總經理雷霆表示，瓏珀山進入最後階段，樓書及示範單位近完成，預計下月開售。被問

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