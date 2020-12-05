弦雅首推30伙 全數折實低於$600萬 置業家居 2020/12/05 分享： 由佳兆業及宏達控股合作發展的長沙灣弦雅本周四（3日）公布首張價單，首批涉及30伙，折實價$385.13萬起，發展商形容首張價單為「西九震撼價」。 價單首推30伙，定價計市值約$1.7億，折實計總值約$ ... 欄名 : 封面故事 相關文章 無懼疫情12月新盤壓軸登場 長沙灣弦雅折實$385萬起 今日 無懼疫情12月新盤壓軸登場 長沙灣弦雅折實$385萬起 瓏珀山延至下月推售 設轎車往來港鐵站 今日 瓏珀山延至下月推售 設轎車往來港鐵站 133 PORTOFINO月內推洋房招標 價錢參考區內成交價 今日 133 PORTOFINO月內推洋房招標 價錢參考區內成交價 意峰推5幢洋房招標 料價錢有機再創新高 今日 意峰推5幢洋房招標 料價錢有機再創新高 最新專欄文章 更多 無懼疫情12月新盤壓軸登場 長沙灣弦雅折實$385萬起 今日 無懼疫情12月新盤壓軸登場 長沙灣弦雅折實$385萬起 意峰推5幢洋房招標 料價錢有機再創新高 今日 意峰推5幢洋房招標 料價錢有機再創新高 133 PORTOFINO月內推洋房招標 價錢參考區內成交價 今日 133 PORTOFINO月內推洋房招標 價錢參考區內成交價 瓏珀山延至下月推售 設轎車往來港鐵站 今日 瓏珀山延至下月推售 設轎車往來港鐵站 住宅按揭放寬無影 重燃樓市之火幻滅？ 2020/11/28 住宅按揭放寬無影 重燃樓市之火幻滅？ 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入