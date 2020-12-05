弦雅首推30伙 全數折實低於$600萬

由佳兆業及宏達控股合作發展的長沙灣弦雅本周四（3日）公布首張價單，首批涉及30伙，折實價$385.13萬起，發展商形容首張價單為「西九震撼價」。

價單首推30伙，定價計市值約$1.7億，折實計總值約$

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