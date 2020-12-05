133 PORTOFINO月內推洋房招標 價錢參考區內成交價

信置旗下西貢133 PORTOFINO已取得滿意紙，信和置業集團聯席董事田兆源指，將開放3號洋房予準買家參觀，月內推洋房單位招標，價錢參考區內洋房成交價，而同區同質素項目成交呎價逾$3萬。

項目累計售出

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