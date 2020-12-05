133 PORTOFINO月內推洋房招標 價錢參考區內成交價 置業家居 2020/12/05 分享： 信置旗下西貢133 PORTOFINO已取得滿意紙，信和置業集團聯席董事田兆源指，將開放3號洋房予準買家參觀，月內推洋房單位招標，價錢參考區內洋房成交價，而同區同質素項目成交呎價逾$3萬。 項目累計售出 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 無懼疫情12月新盤壓軸登場 長沙灣弦雅折實$385萬起 今日 無懼疫情12月新盤壓軸登場 長沙灣弦雅折實$385萬起 瓏珀山延至下月推售 設轎車往來港鐵站 今日 瓏珀山延至下月推售 設轎車往來港鐵站 弦雅首推30伙 全數折實低於$600萬 今日 弦雅首推30伙 全數折實低於$600萬 意峰推5幢洋房招標 料價錢有機再創新高 今日 意峰推5幢洋房招標 料價錢有機再創新高 最新專欄文章 更多 無懼疫情12月新盤壓軸登場 長沙灣弦雅折實$385萬起 今日 無懼疫情12月新盤壓軸登場 長沙灣弦雅折實$385萬起 意峰推5幢洋房招標 料價錢有機再創新高 今日 意峰推5幢洋房招標 料價錢有機再創新高 弦雅首推30伙 全數折實低於$600萬 今日 弦雅首推30伙 全數折實低於$600萬 瓏珀山延至下月推售 設轎車往來港鐵站 今日 瓏珀山延至下月推售 設轎車往來港鐵站 住宅按揭放寬無影 重燃樓市之火幻滅？ 2020/11/28 住宅按揭放寬無影 重燃樓市之火幻滅？ 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入