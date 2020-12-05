意峰推5幢洋房招標 料價錢有機再創新高

香港興業旗下愉景灣意峰，早於上月23日推出5幢洋房，並採取每日招標形式發售，包括5號屋、9號屋、10號屋、11號屋、16號屋。發展商提供兩款付款方法，包括180天即供付款及建築期付款，另提供最多八成半

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