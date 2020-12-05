意峰推5幢洋房招標 料價錢有機再創新高 置業家居 2020/12/05 分享： 香港興業旗下愉景灣意峰，早於上月23日推出5幢洋房，並採取每日招標形式發售，包括5號屋、9號屋、10號屋、11號屋、16號屋。發展商提供兩款付款方法，包括180天即供付款及建築期付款，另提供最多八成半 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 無懼疫情12月新盤壓軸登場 長沙灣弦雅折實$385萬起 今日 無懼疫情12月新盤壓軸登場 長沙灣弦雅折實$385萬起 瓏珀山延至下月推售 設轎車往來港鐵站 今日 瓏珀山延至下月推售 設轎車往來港鐵站 弦雅首推30伙 全數折實低於$600萬 今日 弦雅首推30伙 全數折實低於$600萬 133 PORTOFINO月內推洋房招標 價錢參考區內成交價 今日 133 PORTOFINO月內推洋房招標 價錢參考區內成交價 最新專欄文章 更多 無懼疫情12月新盤壓軸登場 長沙灣弦雅折實$385萬起 今日 無懼疫情12月新盤壓軸登場 長沙灣弦雅折實$385萬起 133 PORTOFINO月內推洋房招標 價錢參考區內成交價 今日 133 PORTOFINO月內推洋房招標 價錢參考區內成交價 弦雅首推30伙 全數折實低於$600萬 今日 弦雅首推30伙 全數折實低於$600萬 瓏珀山延至下月推售 設轎車往來港鐵站 今日 瓏珀山延至下月推售 設轎車往來港鐵站 住宅按揭放寬無影 重燃樓市之火幻滅？ 2020/11/28 住宅按揭放寬無影 重燃樓市之火幻滅？ 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入