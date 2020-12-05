無懼疫情12月新盤壓軸登場 長沙灣弦雅折實$385萬起 置業家居 2020/12/05 分享： 新冠肺炎疫情下，不少新盤於11月的銷情仍然理想。踏入12月，有7個新盤有機會登場，涉及逾2,900伙，冀承接上月的旺勢。 上月新盤熱銷，美聯房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，11月一手私樓註冊 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 瓏珀山延至下月推售 設轎車往來港鐵站 今日 瓏珀山延至下月推售 設轎車往來港鐵站 弦雅首推30伙 全數折實低於$600萬 今日 弦雅首推30伙 全數折實低於$600萬 133 PORTOFINO月內推洋房招標 價錢參考區內成交價 今日 133 PORTOFINO月內推洋房招標 價錢參考區內成交價 意峰推5幢洋房招標 料價錢有機再創新高 今日 意峰推5幢洋房招標 料價錢有機再創新高 最新專欄文章 更多 意峰推5幢洋房招標 料價錢有機再創新高 今日 意峰推5幢洋房招標 料價錢有機再創新高 133 PORTOFINO月內推洋房招標 價錢參考區內成交價 今日 133 PORTOFINO月內推洋房招標 價錢參考區內成交價 弦雅首推30伙 全數折實低於$600萬 今日 弦雅首推30伙 全數折實低於$600萬 瓏珀山延至下月推售 設轎車往來港鐵站 今日 瓏珀山延至下月推售 設轎車往來港鐵站 住宅按揭放寬無影 重燃樓市之火幻滅？ 2020/11/28 住宅按揭放寬無影 重燃樓市之火幻滅？ 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入