無懼疫情12月新盤壓軸登場 長沙灣弦雅折實$385萬起

新冠肺炎疫情下，不少新盤於11月的銷情仍然理想。踏入12月，有7個新盤有機會登場，涉及逾2,900伙，冀承接上月的旺勢。

上月新盤熱銷，美聯房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，11月一手私樓註冊

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