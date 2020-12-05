集團明年推5個全新盤 集中西九龍及啟德區 置業家居 2020/12/05 分享： 【推盤策略】黃光耀指，集團至明年底前將有5個全新盤推出，涉近3,000伙，大部分屬市區新盤，集中在西九龍及啟德區。 他指，集團希望每一季都有新項目推出，惟受疫情影響，今年部分樓盤的文件審批延遲，拖慢新盤 ... 欄名 : 發展商專訪 相關文章 會德豐地產常務董事黃光耀：冀明年重拾動力 樓價料升8至10% 今日 會德豐地產常務董事黃光耀：冀明年重拾動力 樓價料升8至10% 「轉贈愛」計劃第二期 支援受疫情影響基層學生 今日 「轉贈愛」計劃第二期 支援受疫情影響基層學生 最新專欄文章 更多 會德豐地產常務董事黃光耀：冀明年重拾動力 樓價料升8至10% 今日 會德豐地產常務董事黃光耀：冀明年重拾動力 樓價料升8至10% 「轉贈愛」計劃第二期 支援受疫情影響基層學生 今日 「轉贈愛」計劃第二期 支援受疫情影響基層學生 恒基物業代理營業（一）部總經理林達民：看好樓市前景料明年下旬拾級上 2020/11/28 恒基物業代理營業（一）部總經理林達民：看好樓市前景料明年下旬拾級上 貫徹智能家居新方向 積極打造最先進屋苑 2020/11/28 貫徹智能家居新方向 積極打造最先進屋苑 啟德明年進入收成期 屬大型新城區基建優化 2020/11/28 啟德明年進入收成期 屬大型新城區基建優化 疫情 地產 豪宅 啟德 會德豐地產 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入