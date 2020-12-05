集團明年推5個全新盤 集中西九龍及啟德區

【推盤策略】黃光耀指，集團至明年底前將有5個全新盤推出，涉近3,000伙，大部分屬市區新盤，集中在西九龍及啟德區。

他指，集團希望每一季都有新項目推出，惟受疫情影響，今年部分樓盤的文件審批延遲，拖慢新盤

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