「轉贈愛」計劃第二期 支援受疫情影響基層學生

【關愛社會】新冠肺炎疫情衝擊經濟，基層人士無論家庭生活、經濟都出現嚴重困難。早前樂善堂與夥伴機構合作的「轉贈愛」計劃，現已進行到第二期，以支援受疫情影響的基層學生。

九龍樂善堂早前與夥伴機構學校起動

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