會德豐地產常務董事黃光耀：冀明年重拾動力 樓價料升8至10% 置業家居 2020/12/05 分享： 會德豐地產常務董事黃光耀表示，近期發展商已加快推盤部署，數個困擾樓市的不明朗因素，有望逐步消除，明年樓市有望重拾動力，預計可升8至10%。 「回顧過去一年，本港樓市受到數個因素困擾，包括社會事件、中美摩 ... 欄名 : 發展商專訪 相關文章 集團明年推5個全新盤 集中西九龍及啟德區 今日 集團明年推5個全新盤 集中西九龍及啟德區 「轉贈愛」計劃第二期 支援受疫情影響基層學生 今日 「轉贈愛」計劃第二期 支援受疫情影響基層學生 最新專欄文章 更多 「轉贈愛」計劃第二期 支援受疫情影響基層學生 今日 「轉贈愛」計劃第二期 支援受疫情影響基層學生 集團明年推5個全新盤 集中西九龍及啟德區 今日 集團明年推5個全新盤 集中西九龍及啟德區 恒基物業代理營業（一）部總經理林達民：看好樓市前景料明年下旬拾級上 2020/11/28 恒基物業代理營業（一）部總經理林達民：看好樓市前景料明年下旬拾級上 貫徹智能家居新方向 積極打造最先進屋苑 2020/11/28 貫徹智能家居新方向 積極打造最先進屋苑 啟德明年進入收成期 屬大型新城區基建優化 2020/11/28 啟德明年進入收成期 屬大型新城區基建優化 疫情 經濟 銷售 發展商 樓價 會德豐地產 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入