會德豐地產常務董事黃光耀：冀明年重拾動力 樓價料升8至10%

會德豐地產常務董事黃光耀表示，近期發展商已加快推盤部署，數個困擾樓市的不明朗因素，有望逐步消除，明年樓市有望重拾動力，預計可升8至10%。

「回顧過去一年，本港樓市受到數個因素困擾，包括社會事件、中美摩

...