置業負擔逆市升 樓市交投仍平穩

究竟何謂「剛性需求」，或許不同人會有不同的演繹，根據政府的講法，盡管過去一年整體樓價已稍稍回落，不過港人供樓負擔比率卻逆市上升，反映市民置業仍屬於剛性需求，即使供樓供得辛苦，仍然有不少港人願意入市買樓，市民對擁有自置居所的需求相當大。

家庭收入跌幅甚於樓價

港人供樓負擔比率持續處於高位早已是不爭的事實，最令人意想不到是即使樓價回落，置業負擔仍然持續上升，根據政府最新發表2020年第三季經濟報告，在今年第三季市民置業負擔指數，即市民按揭供款相對住戶入息中位數仍處於77%，較第二季的76%微升的同時，更較去年同期的73%顯著增加4個百分點。

即使樓價有所回落，但市民供樓負擔反而逆市上升，最關鍵的因素在於市民收入下跌幅度，比起樓價跌幅還要大，按政府統計處綜合住戶統計調查，今年第三季所有住宅家庭入息中位數只有$26,200，雖較今年第二季的$25,500稍微回升，但卻較去年同期的$28,600顯著回落約8.4%，因應家庭入息中位數減少幅度比樓價跌幅大，市民供樓負擔自然相對上升。

剛性需求某程度而言，是指市場對住屋需求殷切，筆者過去已分析過，一段長時間的剛性需求，實際上已變成「實質需求」（實需），在經濟學的理論來說，「剛需」即是指買家以至租客對樓宇有自住需要，有關需求缺乏彈性，即使供得辛苦，市場住屋需求仍然未有減少，當中包括新婚夫婦需要單位自住，換樓客需要改善居住環境，新生嬰兒的家庭急需較大單位居住，以至分支家庭的住屋需求。

剛需強勁 「吃力」仍上車

無可否認，目前整體住宅的樓價水平，仍處於歷史高位，按差估署的全港私人住宅樓價指數，最新整體住宅樓價仍較1997年的高峰高於1.2倍，樓價處於高位，市民供樓負擔自然「吃力」，不過大家亦需明白，有關置業負擔指數只可作為參考之用。

即使供樓負擔逆市增加，不過整體而言，今年一、二手交投仍然活躍，上月一手新盤銷售更突破2,600伙，創自去年3月以來的20個月新高，雖然今年整體一手交投仍較去年同期有所回落，但同時間整體二手市場仍維持活躍，今年至整體二手註冊量已達至4.3萬宗，預計全年二手交投約達4.7萬宗，較去年全年約41,200宗，逆市增加14%，反映市場需求殷切，部分二手購買力從一手轉投二手，整體而言，即使在疫情下今年總體住宅成交量仍然與去年相若，置業負擔增加，亦無阻市民入市。

▲ 即使供樓負擔逆市增加，不過樓市仍然活躍，上月一手新盤銷售更突破2,600伙，創自去年3月以來的20個月新高。（湯炳強攝）