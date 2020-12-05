  • 15°C
香港時間 : 20201205日 (六) 03:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新加坡Bijou雙層雙匙戶型 上層自住下層放租

置業家居 2020/12/05

分享：

新加坡遠東機構打造的低密度住宅項目Bijou，位於惹蘭默佔坡（Jalan Mat Jambol）。項目現正推出優惠，其中一個1房連書房單位現售約$770萬港元（未扣除任何折扣）。

Bijou位於惹蘭默佔

...

欄名 : 海外置業

最新專欄文章 更多

新加坡One Holland Village3座大樓各具特色 買家可對號入座
2020/11/28
新加坡One Holland Village3座大樓各具特色 買家可對號入座
新加坡Jervois Privé坐落核心地段 戶戶連車位售$900餘萬起
2020/11/21
新加坡Jervois Privé坐落核心地段 戶戶連車位售$900餘萬起
The Minato Residence 日資發展商打造 售價僅$100萬起
2020/11/14
The Minato Residence 日資發展商打造 售價僅$100萬起
坎培拉Embark位處傳統名校區 呎價$3,144可入場
2020/11/07
坎培拉Embark位處傳統名校區 呎價$3,144可入場
Langston Central鄰近商業園 專才滙聚支持租賃
2020/10/31
Langston Central鄰近商業園 專才滙聚支持租賃
新加坡 海外物業

上一篇文章

景業壹方天地位處核心地段 首期￥27萬起

下一篇文章

派對潮物 陪你居家抗疫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？