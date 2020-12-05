【推介4】KENLUCK便攜式燒烤架 手掌般大夠好玩

疫情下想自製野餐情調，或者投奔大自然深呼吸，也可考慮這款高顏值的KENLUCK燒烤架，其金屬外殼更討人歡心。它以摺合式設計，體積只有手掌般大，闊18x深6或15x高13厘米，重量僅750克。打開後的不

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