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派對潮物 陪你居家抗疫

置業家居 2020/12/05

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第四波疫情殺到，令12月的聖誕氣氛即時逆轉！有見及此，本刊特別搜羅了4件派對潮物，包括Green House手提煙燻機及無綫調酒機、AirSoda家用梳打氣泡機及KENLUCK迷你便攜式燒烤架等，均以

...

欄名 : 家居頭條

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