北京的米其林（港譯：米芝蓮）頒獎看來該是中國米其林中最不被認可的，加上帝都慣常的優越感，以至這一年來的「國潮文化自信」，今年公布名單後，竟然還惹來主流媒體都出來表態，叫大家「看看樂樂就挺好了，不必太當真」，大有外國食評標準不要對北京餐廳指手劃腳之意。

譬如著名媒體人白岩松就在電視節目中評論說：「我們的味道和我們的口胃，我們自己最清楚，當初為推銷輪胎創建汽車生活的公司，創造了一個指引遊客的美食指南。在歐洲也許還可以好好玩玩，但到了中國還有人把它當嚴肅新聞，那就顯得我們太容易丟失自信了。」現在真的甚麼「涉洋」的評價，都要扯到文化自信了。

但中國美食武林上，又真有中國食評界自發而公認的可當真的榜單嗎？

不是要替米其林辯駁，不過要指出的是多些參考的重要性及開放性。口味當然因文化養成而有異，但米其林一個把持的評選原則，一直是對保持出品水準標準化的評核，不希望因為是達官貴人去幫襯才會有好的保證待遇，這是給仍在追上的中國餐飲業態的鞭策才對。識人才能食到好東西或有好服務，這個在中國太普遍了。

說回今年的其中一個焦點，是一直說北京是中國大城市而言，餐飲水準最差的，但今年竟只有北京出了兩家米其林三星。一家是去年也是三星的新榮記，另一是新入三星的京兆尹（兼得綠星獎，認可其環保可持續餐飲概念）。

新榮記在北京有多家得星，差不多是近年最被追捧的高檔中餐品牌，京兆尹則好像是為北京菜系留些少面子，但又不是烤鴨那種京派，而是素菜新法，似乎這態度也象徵着米其林另一價值，即鼓勵先進的飲食潮流。