高脂食物助生酮瘦身？

Michelle剛開始減重計劃兩周，她絕對稱得上是好學生，所有我建議她的都全做妥，體重亦已減去四磅。這天，她跟我說：「同事見我吃外賣叉燒油雞飯，笑我吃這麼多飯，怎能瘦下來！我說現正跟營養師餐單減重，她還笑我何需找營養師，網上已有不少減重餐單，且低脂肪飲食已不合時宜！現今流行『吃脂肪、減脂肪』呢！」

「你同事平日常吃牛油果、煙肉、椰子油嗎？」我問她。

她點點頭說：「是啊！這些高脂肪食物，我真不敢放入口！不過，的確因一位男同事明顯瘦了兩個碼，其他同事便一窩蜂追捧這餐單，真不明白，為何吃這些高脂食物有助瘦身？！」

「幸好你堅持我們這套均衡飲食的理念，沒有盲目亂跟坊間餐單。」我讚賞她。

Michelle笑說：「當初我也是受錯誤資訊影響，以為減重就是要戒吃澱粉質，誰知體重不降反多增數磅；後來聽了你的健康講座，明白自己過去的飲食問題，在於不知不覺攝取了食物中的隱藏脂肪，長年累月形成身上的脂肪，所以正確選擇食物，就能有效減重。」

我再分析「高脂肪飲食法」的理論，其實高脂肪食物本身可致肥，只是這套飲食法必須配合低碳水化合物（醣份）的元素，才能產生當中燒脂的作用。

「我們身體需從碳水化合物中提供能量，若飲食攝取不足碳水化合物（醣份），身體就會啟動『生酮』機制，利用身體的脂肪，分解成酮體作為能量來源，因而產生燃燒脂肪的作用，令體重下降；而且，減少進食醣份後，身體的胰島素分泌亦相應下降，令身體減少脂肪積聚。」

Michelle說：「不可吃飯、麵包、粉麵，甚至任何甜食也不可吃的話，我相信自己還未成功減重，已因情緒低落、抑鬱而放棄……」

我十分認同：「的確很多人因為貪新鮮而嘗試生酮飲食，而且因為身體同時減掉脂肪及水份，身形及磅數的明顯變化令人只着重瘦身的成果，而忽略當中帶來的壞處。長期缺乏碳水化合物可令人暈眩、產生幻覺、抑鬱等，身體產生大量酮體亦會破壞各個器官正常功能，隨時有性命危險。」

Michelle帶着堅決的眼神說：「放心！我會乖乖跟你的餐單！」