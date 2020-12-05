入股珠海機場 港保航空樞紐地位

特首於上月底發表的施政報告涉及眾多範疇，其中一項我認為對香港未來極為重要，但市民大眾卻或會忽略的，就是中央支持香港機管局按市場化入股珠海機場，以期把珠海機場變成香港的第四條跑道。當局更計劃在港珠澳大橋香港口岸建專用停車場，以增強兩個機場之間的連接性和便利性。

乍看之下，這並非施政報告的主要政策。珠海機場是規模較細的地區性機場，而機管局自2006年以專營權模式經營管理珠海機場。珠海機場着力內地航點，去年旅客吞吐量約1,200萬人次，而香港機場2019年的客運量為7,150萬人次。按全國客運量排名，珠海機場排名35。

從整體看，香港機楊和珠海機場合作是一個大新聞，表明了中央政府大力支持香港作為大灣區的航空樞紐。

當國家公布粵港澳大灣區發展規劃綱要時，每個城市都有其角色和功能，避免城市之間的惡性競爭，以及可以平均地運用資源。當時中央表明，香港將繼續擔當大灣區航運航空樞紐，有人卻猜測中央會否改變主意，轉而支持深圳；事實並非如此，這亦令人稍為鬆了口氣。

航運物流 創逾30萬工作崗位

維持香港作為主要的區域航空樞紐尤為重要，特別在近期經濟衰退等待復甦的時候。據國際航空運輸協會資料顯示，航空運輸及物流等行業直接或間接地為我們創造了逾30萬個工作崗位。物流業乃香港支柱產業之一，但近年航運表現卻持續下滑；2018年，香港是全球第七大貨櫃港，全國則排第五。相比內地，我們的航運業似乎已失去優勢，有意見甚至認為，香港航運業是夕陽行業。

相反在航空貨運方面，香港乃全球之首。於2019年，香港國際機場連續10年成為全球最繁忙貨運機場。盡管過去一年我們的客運量有所下降，但仍然保持高度競爭力。2018年，我們是亞洲第四繁忙的機場，也是全球第八繁忙的機場。

即使與北京首都國際機場相比，香港機場仍具有一定國際優勢。本港航權由中央授權，特區政府可與其他國家及地區談判和簽訂航空運輸安排，但在與國內航權方面，香港競爭力可沒有那麼強，深圳機場的內地航綫比香港機場多出不少。

兩地互補 增灣區客貨運競爭力

珠海機場可為香港提供通往內地這關鍵和強大的市場。它是飛國內航點的機場，因而沒有邊境管制、出入境等設施，就可直達中國任何城市。而且，珠海機場目前正進行擴展工程提升設施，預期到2027年，每年客機升降為19.8萬架次、旅客吞吐量達2,750萬人次、貨郵吞吐量10.4萬噸。就如運輸及房屋局局長陳帆上星期表示，機管局入股珠海機場，可以擴大服務兩地，令兩地優惠互補，發揮協同放應，加強大灣區整體客貨運競爭力。

而建有專用的停車和邊境口岸設施對香港同樣重要，可方便自駕的跨境旅客放下車後前往通關，然後乘坐機場運輸到香港國際機場登機；也可在大灣區城市設立登機中心，與香港站和九龍站的預辦登機類似，以進一步簡化和連接各地往來。

航空業因新冠肺炎大流行而受到沉重打擊，但在中央政府的支持下，航空業對未來將有較好的期盼。若把珠海機場融入香港的國際航空網絡，並配以專用停車場和邊檢設施，更可為我們的航空業保持競爭力，並鞏固我們在大灣區及國際航空樞紐的地位。

▲ 若把珠海機場融入香港的國際航空網絡，可鞏固香港在大灣區及國際航空樞紐的地位。（中通社資料圖片）