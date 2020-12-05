港建橋樑 支援創科人才接軌大灣區

本欄上篇文章《更整全戰略完善港科技人才供應》（11月28日）論述了《施政報告》在科技人才供應鏈上可改善的地方，今篇則探討一項更深入的問題：香港的創科人才如何與大灣區接軌？

《施政報告》承接2019年2月中央政府公布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，提出多項措施，例如「大灣區青年就業計劃」和「大灣區青年創業資助計劃」等。「創科未來」歡迎有關措施，但是也呼籲當局深思：以撥款方式資助港人到大灣區就業或創業只是第一步，更重要的是支援他們在專門知識、專業技術，甚至生活上，與大灣區接軌。

資助內企 鼓勵聘請港人

誠然，香港作為服務業中心，自改革開放之初，港人便有北上珠三角工作的經驗。當時港人的角色大多是製造業的管理層，或向內地工廠提供商貿和支援服務。但時移勢易，高新科技產業已成為大灣區增長的亮點，內地創科企業在規模和技術水平上長足發展，更漸漸能在國際舞台上與歐美企業互爭雄長，故此我們建議港府可考慮進一步優化措施，容許內地企業取得資助，鼓勵它們聘請現職香港僱員到大灣區創科企業工作或實習。

如此港人既能累積經驗，又將港人的國際視野幫助內地企業，把大灣區的整體競爭力進一步提升。對香港而言，此舉變相協助現有勞動力利用創新和科技升級轉型，他們之中必有一部分人回流香港發展事業，我們認為對本港創科界的長遠發展將更有裨益。

過去中國以學習和模仿西方科技為主，現已逐漸過渡至自主創新的階段；又因為中國有龐大的本土市場，所以近年內地開始養成獨特的消費文化、商業習慣，甚至軟件和雲端服務也自成體系。我們建議當局對有志北上的創科人才提供適當培訓，針對內地市場升級知識和技術，令內地企業在招聘時更重視港人的價值。

對於本地大學畢業生，我們認為「大灣區青年就業計劃」只涵蓋400個創科職位，數量較少，因此呼籲港府適時引入第二輪申請，並擴大名額。政府消息人士指出，參加計劃的公司需要在大灣區及香港均有業務，我們促請執行當局放寬此等限制，蓋因很多優質的內地企業長期注重龐大的內地市場，在香港缺乏分支並不為奇，放寬限制有助更多內地企業試用香港的畢業生。

調節課程 支持港生內地實習

對於現時仍在就學的大學生，我們建議大學靈活調節課程設計，支持香港青年利用一年在學時間，到內地龍頭創科企業實習，並由港府補貼部分薪金。雖然現時本地大學也提供各式各樣的實習機會，但多為短期計劃。我們認為實習時期應較長，一方面令學生的經驗深化，直接提高其日後「搵工」的叫價能力；另一方面，較長的實習時期也鼓勵企業在工作分配上作較長遠的部署，讓學生在工作崗位上有實質的貢獻，而非像短期訓練營般走馬看花。大學亦宜將一年的實習經驗計入學分，讓學生減低「遲畢業、遲搵工」的疑慮。

此外，我們也歡迎港府持續推出便利香港居民在大灣區工作、居住和學習的支援措施。在2019年，粵港澳大灣區建設領導小組通過「港人港稅」，讓香港高端人才可在大灣區9市獲個人所得稅差額補貼。在生活方面，我們建議可擴充「港澳台居民居住證」的權利，方便港人辦理子女入學、購房、營業執照等。大灣區9市更可設立一站式的支援平台處理申請，甚至以電子方式提供多項政府及公共事業服務，讓更多香港創科人才樂意到大灣區開展事業。

總括而言，港府除了充實本地科技人才供應鏈外，更應擔當起橋樑的角色，促進人才與大灣區的融合。這過程中既讓香港的青壯年歷練，又反過來豐富香港創科發展的土壤。

▲ 港府除了充實本地科技人才供應鏈外，更應促進人才與大灣區的融合。圖為科學園。（資料圖片）