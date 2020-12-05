港須精準限聚遏疫 免拖垮經濟

疫情持續惡化，歌舞群組仍未受控，恐又增添多一個演唱會群組，再凸顯港府精準防疫甩漏多。港府除盡快堵塞防疫漏洞，更應將限聚措施做得更精準徹底，務求達到最嚴謹社交距離，才能盡快控制住疫情，免經濟被拖垮。

驚爆演唱會群組？ 精準防疫甩漏

昨天再新增112宗確診，在100宗本地感染個案中有36宗屬源頭不明，而歌舞群組確診人數累計增至607人。惟輿論焦點不再是歌舞群組，而是有4名市民聽完張敬軒演唱會後確診，擔心出現新感染群組。衞生防護中心傳染病處主任張竹君強調，兩名確診者的家人較早前發病，相信染疫是與家人有關，另兩人源頭不明，不肯定演唱會有傳播風險，暫未列演唱會感染群組。

事件暴露了當局防疫又有甩漏。在第4波疫情爆發之初，政府專家顧問許樹昌已提出要收緊防疫措施，所有室內大型活動包括演唱會，都應煞停，但當局明顯沒理會，容許演唱會如期舉行。直至演唱會有4名觀眾證實染疫，昨天才取消其他歌手即將舉行的演唱會。除夕煙花倒數和新年花車巡遊取消，渣打馬拉松亦延期至明年10月，可謂後知後覺。

盡管港府收緊限聚措施，但基於要在控疫和穩經濟之間取得平衡，措施沒有做得精準徹底。正如本欄早前提到，當局只對之前曾爆疫的場所加辣，對其他有大風險群聚場所卻掉以輕心，例如今次疫情所在的跳舞場所、人多密集的興趣班等等。目前仍有很多幾十人群聚的課程未受規管，隨時有潛在爆疫風險，當局須盡快堵塞漏洞。

疫情來勢洶洶，一周內已有3天確診數字逾百宗，單日新增源頭不明個案更創近4個月新高，凸顯社區有很多隱形病人。本來全民強制檢測是切斷隱形傳播鏈的最有效方法，但港府以涉及長時間封閉管理，代價沉重為由，暫時不會考慮，而是透過收緊限聚措施應對。

經濟重創民怨增 精準控疫不容緩

既然公務員帶頭在家工作14天，部分企業亦響應，街上人流減少，部分食肆也提早關門，政府應趁勢將限聚措施做得更徹底，暫時關閉一些高風險處所和大型活動。下周五落實提高對違反限聚令罰款至5,000元的新措施，並嚴厲執法，以收阻嚇作用，讓市民減少外出群聚，才有望盡快切斷傳播鏈。

疫情正在失控，若無法盡快將確診數字壓低，隨着聖誕臨近，大批歐美留學生回港，可能帶來更多輸入個案，令疫情更難收拾。因此，港府有必要將限聚措施做得更精準徹底，即使會為市民帶來不便，但有望盡快控疫，總勝過等到再爆新疫情才出招，因疫情持續會重創經濟。科大經濟系榮休教授雷鼎鳴曾推算，疫情每持續一周，經濟損失高達100億元，是香港無法承受之痛。疫情若持續下去，恐招來更大社會怨氣。

這一波疫情比之前任何一波疫情都嚴峻，愈拖下去愈影響經濟民生，港府務必果斷精準控疫，絕不能拖拉，大家亦或須忍受短暫痛楚，換取更長的喘息空間。

責任編輯：楊雨