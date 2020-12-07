新西蘭聯合利華 試行每周4天工作

【本報訊】新冠肺炎疫情爆發，為全球企業的工作模式帶來重大轉變。全球消費品公司聯合利華（Unilever）最近宣布，決定在新西蘭試行每周工作4天，員工可獲得全額薪金。公司表示，若試行的效果理想，未來或會

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