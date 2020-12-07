新西蘭聯合利華 試行每周4天工作 行政人員版 2020/12/07 分享： 【本報訊】新冠肺炎疫情爆發，為全球企業的工作模式帶來重大轉變。全球消費品公司聯合利華（Unilever）最近宣布，決定在新西蘭試行每周工作4天，員工可獲得全額薪金。公司表示，若試行的效果理想，未來或會 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 Google被指違法 監視員工再解僱 2020/12/04 Google被指違法 監視員工再解僱 麥肯錫報告倡僱主 疫下重視員工心理健康 2020/12/03 麥肯錫報告倡僱主 疫下重視員工心理健康 星foodpanda聘試食員 伙食費兼月薪達3.5萬 2020/12/02 星foodpanda聘試食員 伙食費兼月薪達3.5萬 英電商巨頭老闆 向員工豪派2.2億 2020/12/01 英電商巨頭老闆 向員工豪派2.2億 15國亞馬遜員工 促公司重視勞工權益 2020/11/30 15國亞馬遜員工 促公司重視勞工權益 商業 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 新西蘭 Microsoft 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入