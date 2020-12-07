全民強檢難實踐 需解兩核心問題

由於香港人既不接受猶如戒嚴般的全面封城，亦不讓政府透過流動科技監管個人行蹤，因此特區的新冠疫情全年一直反覆。而特區政府所謂的「張弛有度」抗疫法，似乎是：（1）每次大節日來臨前，透過一系列調控社交距離的措施，如限聚、限堂食、停課、在家工作等，把疫情遏下去；（2）到節日期間總有人疏忽或違反限聚令，於是疫情再爆發；（3）確診個案一旦飈升，政府便有足夠理由大幅收緊社交距離措施，期望用3星期左右把疫情再次遏下，然後慢慢放鬆，準備下個大節日再臨（即返回第1點）。

套用上述「循環三步」框架來看目前的抗疫方向，政府過去10天宣布的措施，應該是希望在未來兩周把疫情回復每日單位數確診個案的狀態，再讓市民迎接冬至、平安夜、大除夕。其間官員雖然仍會大力呼籲市民留在家中，但估計聽從者寡，人人照舊外出歡度佳節去也。

結果明年1月中旬又迎來下一波爆發，接着政府再用3星期控制疫情，到回復每日單位數確診個案時，時間希望能準確落在農曆年三十晚（2021年2月11日）之前。

「循環三步」 反反覆覆的抗疫

再推演下去，就是市民在農曆新年的一輪聚會過後，3月上旬便有下一波爆發（屆時亦為流感高峰期），於是專家們又一輪警告，然後政府收緊社交距離措施，嘗試在3星期內令特區疫情不再惡化，從而「迎接」4月初的復活節--也就是此「循環三步」將會不斷繼續，直至新冠疫苗正式登陸香港，加上市民願意廣泛接種，循環才有機會停止。

香港這種反反覆覆的抗疫方式，無疑對不少人（尤其建制派）而言帶點荒誕，但想深一層，此既為自由之代價，亦是自私的結果。於是坊間許多輿論持續施壓，認為特區政府務須把心一橫來一次全民強制檢測以「清零」，繼而嚴守入境安排、慎防輸入個案，然後始能一了百了，靜候新冠疫苗正式推出市面。

本文嘗試從以上角度出發，探討在香港實施全民強制檢測，至少需要哪些配套和資源，從而評估其可行性。事實上，即使特區政府「有決心又夠氣魄」，兼假設一眾官僚能撇除門戶之見衷誠合作，執行最基本的「全民強制檢測」始終要解決兩個核心問題：

第一，如何確保檢疫期間全民禁足？

第二，如何照顧全港市民在禁足期間的生活需要？

先探討第一點：若然已檢測的市民外出時，被其他尚未接受檢測的「隱形」確診者所感染，整個全民強制檢測計劃便前功盡廢。因此已檢測的人必須留在家中，直至全港完成檢測，政府知悉全部結果，所有市民方可出門。

假設相關措施既不違反基本人權，亦沒有司法覆核之風險，真要做的話，以下兩部曲必不可少：首先，強迫所有人下載定位追蹤軟件，接着出動大量警力，並輔以無人機，作24小時全天候巡查--由於香港不少人住在高樓大廈，而樓層間亦沒有閉路電視，為防止違禁足令者離開自己的單位走到其他樓層，必須強迫所有人安裝定位追蹤應用程式。然而撇除私隱問題，依然有兩個問題必須解決：

警力不足 難緝拿違禁足令者

其一，如何查核每名市民已經安裝官方追蹤app？不肯安裝者怎樣強行令他們下載？

其二，沒有智能電話的人（包括許多長者），如何安排他們佩戴追蹤手帶？目前又夠不夠手帶？

就算能夠解決以上兩個問題，亦難保有人刻意不帶電話出門以逃避追蹤，故必須安排警力和無人機巡邏，盡快緝拿違反禁足令者。根據屋宇署紀錄，截至去年年底的受規管私人樓宇約44,000幢，以坊間常說的「3萬警力」作粗略估計，把人手分成每日兩更，假設公屋和其他資助房屋由其他部門監控，每名警員平均要監控3幢私樓，人手明顯不足。若一名警察前往追捕而留另一人駐守，兩更所需人手約為18萬警員，即起碼需要目前6倍的警力才足夠應付。

留意上述種種資源調配，仍只是圍繞第一個核心問題。至於第二個核心問題，是「於禁足期間如何送飯？」假設檢測全香港所有人不用4星期（此乃特首透露以特區目前最大檢測量所作之推算），而在中央大力支持下變成只需4天，在這種極度理想的情況下，我們是否又能夠照顧禁足那4天時間，全港市民一日三餐的起居飲食？

力爭更多疫苗運港 助解困

最需要解決的問題，並不在於送外賣的人手何來，而是如何在實施全民強制檢測之前幾天，防止可能出現的大規模混亂：一旦預計有4天不能出門，肯定人人衝到超市或街市「入定貨」，到時情況會較9個月前，疫情早段那種「人人囤貨」的亂象更差--不難想像，部分人可能會因為爭買杯麵而大打出手。

為免「買餸買到暴動」，政府唯一可做的，就是宣布實施全民強制檢測那一刻，同時強行關閉所有購物點，以免人人瘋狂搶購。然後禁足期間的食物，將以配給方式隨機分發，除個別對部分食物敏感的人和素食者，以及因宗教原因而需要食物作特別處理的市民，所分派的食物不會有選擇，送飯的時間亦不可能有選擇，持續4天。

寫到這裏，意識到這種程度的監控，未知讀者們會不會心寒？當然，根據最近「跳舞群組」的相關個案分析，香港有那麼多有錢人，而這些人有些又違規又虛報，真的要實施全民強制檢測，部分人必定會動用其律師團隊，盡一切方法阻止，官司隨時需時一年，故全民禁足的實踐機會渺茫。從解困角度，基於特區種種掣肘，目前亦只能維持張弛有道方式抗疫--故此爭取來年盡早有更多新冠疫苗付運香港，始為務實之道。

▲ 由於香港人既不接受猶如戒嚴般的全面封城，亦不讓政府透過流動科技監管個人行蹤，因此新冠疫情全年一直反覆。（資料圖片）