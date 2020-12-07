零碳目標 一鳴驚人 中國救世界=救自己

2100年，全球平均氣溫比工業革命前水平上升4攝氏度，南極和格陵蘭大片冰川溶化，海平面升高近10米，上海、廣州、天津等中國主要城市，皆淹在了海水之下，一座座玻璃幕牆大廈如孤島般冒出海面，成為遺迹。

改變氣候政策 減排先做表率

這是任由氣候變化失控的預測景象，改變還來得及。時間點回到2020年，中國令全世界感到吃驚。國家主席習近平9月在聯合國大會上宣布，中國決定爭取2060年前實現碳中和，將淨碳排放量歸零。

中國是全球最大排放國，這次突然在沒有預兆下，成為首個樹立零碳目標的發展中國家，難度之大一鳴驚人。外界也出現各種反應，從歡迎、肯定，到審慎、質疑以至嗤之以鼻，不一而足。但輿論普遍同意，應對氣候變化中國必不可少，而中國抗疫已展示了異常的社會動員和行動能力，如果真的要做，真正做到的很可能會是中國。

中國明確定出零碳目標，實際上改變了氣候政策。中國過去一直主張，各國應對氣候變化有「共同但有區別的責任」，發達國家史上以大量碳排放首先實現了現代化，因此今天應負起歷史責任率先減排，並向發展中國家提供資金和技術支持。但中國現在於美國退出《巴黎氣候協定》下，仍主動宣布零碳目標，令人意外。

海平面續升 威脅經濟命脈腹地

其實在氣候變化問題上，中國積極去救世界，就是在救自己。假如《巴黎協定》將全球溫度升幅限於1.5度目標未能實現、全球暖化因為各國碳排放而無可挽回地失控，中國恐成大國之中最大輸家。反觀應對成功，中國會是一大受益者。

中國面臨的海平面上升威脅要比美國大得多。中國有12.6萬平方公里國土在海拔10米以下，這在960萬平方公里國境中雖只是個零頭，卻是最重要的地區。江河從上游高地流到下游時會減速，水中帶養份的泥土會沉積下來，形成肥沃土地，非常適合人類定居耕作建立文明，惟也一馬平川，容易受大海威脅。這現象在埃及尼羅河流域、伊拉克兩河流域、印度恒河流域等古文明地區最為明顯，四大文明剩下一員中國也不例外。

專家相信，若本世紀末氣溫上升4度，海平面會升高至少9米。如此，美國主要失去的會是佛羅里達州、南岸路易斯安那州及德州沿岸，紐約市及其以南的東岸沿岸地區，對美國來說是重傷但非致命。

相比之下，中國會失去華北平原大片地區（包括京津冀城市群中的天津、保定）、華東與長三角地區（上海、江蘇盡在水中）、珠三角大灣區，盡是中國經濟命脈腹地，當中人口更達1.5億，相當半個美國。

中國2015年《第三次氣候變化國家評估報告》指出，中國沿海海平面在1980至2012年間，平均每年上升2.9毫米，高於全球平均，而海平面每升1厘米，長三角地區海岸綫就可能後退10米。就算成功實現《巴黎協定》目標，中國預料亦會有數以百萬人口家園終受海水淹浸。

氣候變化加劇亦令極端天氣和自然災害更加頻繁，中國今天就正在付出代價。今年長江流域破紀錄水災影響超過7,000萬人，經濟損失達到2,140億元人民幣。可見中國面對的氣候威脅，遠遠不只是沿岸地區變成海洋。習近平聯大演講也明言，人類不能再忽視大自然一次次警告，沿着只講發展不講保護的老路走下去。

長綫戰略 塑人類命運共同體

就算撇除自然環境考量，戰略環境也需要中國調整策略，擔起應對氣候變化大旗。

中方文宣今年來常出現「百年未有之大變局」這句話，隱喻美國相對正在衰落，所造成亂局既是挑戰也是機遇。中國在美國大選前公布零碳目標，無論如何皆有好處：特朗普連任的話美國繼續放棄責任，中國可填補其真空，並順勢推廣中國模式和管治理念；拜登上台，應對氣候變化依然是中國壯大軟實力途徑之餘，更成為中美合作重要一環，有助中美關係重新注入穩定劑，奠下中方設想不衝突不對抗、合作共贏關係的基石。

這種思路也從原環境保護總局局長解振華口中透露了出來。彭博社報道，解振華是中國定出2060年碳中和目標的幕後推手。他稱，實現零碳有助中國成為社會主義現代化強國、打造人類命運共同體。這兩項都是中國的長綫全球戰略，並不受美國政治風向左右。

與此同時，解振華也表達了中美合作的願望和精神。解振華現任中國氣候變化事務特別代表，是中國加入2016年《巴黎協定》的功臣。他當年經常就氣候問題，與美國奧巴馬政府談判代表斯特恩（Todd Stern）交鋒，但兩人在談判室外非常友好。解振華形容，氣候談判員沒有敵人，只有朋友和競爭對手。斯特恩亦稱，解振華是自己永遠可以信任和做交易的人。

應對氣候變化更可謂是特朗普離任後，中美建立新關係的一大合適施力點。拜登團隊主張與中國建立既競爭又合作的關係，獲中國原外交部副部長傅瑩近日在《紐約時報》撰文呼應。同時競爭和合作，在環保領域正正大有發揮空間，因為中美必須合作方能有效應對氣候變化這全球問題，同時亦可就新能源展開技術和地緣競爭。

拉攏歐盟籌碼 中美制衡博弈

技術方面，再生能源勢成未來增長最旺能源領域，而中國近年對再生能源的投入和輸出已遠超美國，挽回劣勢是拜登政府的要務。三菱重工綫上媒體Spectra料，合算電力、發熱、交通等用途，再生能源需求會在2015至2040年間勁增78%。世界經濟論壇去年報告認為，世界向新能源過渡可以相當迅速，連帶改變投資環境和機遇，意味堅守老路就會錯失未來先機。

地緣方面，氣候變化議題牽涉中美歐三角博弈格局，可以是中美各自拉攏歐盟制衡另一方的籌碼。環保向來是歐盟非常重視的議題，並於法國總統馬克龍的歐洲大戰略中佔一席位。中國期望成為社會主義現代化強國，美國則有意重振領導雄風，放在應對氣候變化這人類共同大目標下，幾乎顯得並不互相排擠，能夠並存。

▲ 國家主席習近平9月在聯合國大會上宣布，中國決定爭取2060年前實現碳中和，將淨碳排放量歸零。（中新社資料圖片）