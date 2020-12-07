落實施政報告措施 執行細節成關鍵

行政長官剛發表施政報告，亮點似乎不多，主要是在明日大嶼和大灣區青年工作計劃。其他的如乘車計劃、重建大坑西村等都不是長遠政策，看完這份遲了發表的施政報告，完全看不到香港有更美好的將來，因此這份施政報告是不合格的。

先說大灣區青年就業計劃，名額2,000個，每月的津貼18,000港元，為期18個月。表面上這個計劃為香港的年輕人提供機會，但內地的競爭相當激烈，每年大學畢業生的數目多於香港的人口，質素高的比比皆是。在津貼期內當然沒有問題，但過了津貼期後，香港青年要和內地青年競爭，很有可能比不上——如果他們的競爭力夠強，理應在香港找到機會。當然，大灣區在創科方面比香港強，但現實是香港最優秀的人才大多在醫學院，有些在商學院，讀科學的不多；內地優秀的人才則不在醫學，多是在金融、科學等，香港青年如何與內地的精英競爭？因此我很懷疑這個計劃的延續性。

港青倘無競爭力 難立足大灣區

大灣區固然有很多機會，但一切在乎競爭力。如果沒有競爭力，無論在香港還是大灣區，也難以立足。施政報告內有「專業服務協進支援計劃」，政府預留了5,000萬元，資助主要專業團體參與由特區政府、貿發局及駐海外經濟貿易辦事處（經貿辦）舉辦的相關活動。這建議是好的，但和大灣區青年就業計劃一樣，要繼續下去，必需要有競爭力，而大灣區的競爭不會比香港低，這點無論是中小企或青年不可不知，斷不可以隨便便說去大灣區找機會。

施政報告內有提及「活化珍寶海鮮舫，推動海洋公園和非政府機構協作，以非牟利方式令海鮮舫在香港仔避風塘重生，成為南區一個富特色的歷史文化和旅遊景點」。南區的確可以成為出色的本地旅遊區，但必需要有好的配套，否則會釀成災難；另一方面，要令海鮮舫可以再運作，一定要花上巨額金錢，畢竟它年事已高。

海鮮舫會作甚麼用途尚不知道，但要維持經營成本並不容易，特別是由非牟利方式運作，失敗的例子很多；即使是以商業形式運作，美食車摸錯市的經歷大家仍然記得。如果要吃海鮮，為甚麼要到海鮮舫而不去西貢、香港仔、南丫島？價錢太便宜一定蝕本，太貴又沒有競爭力，對於這個活化計劃，大家還是拭目以待。

明日大嶼 港府需有願景承諾

至於明日大嶼計劃，我不反對但也不贊成，原因是政府未有就一些願景作出承諾，例如何時可以解決劏房的問題。再者，自去年6月反修例運動起，到最近的第三波及第四波疫情，都顯示了政府的低水平管治：第三波及第四波原可以避免，但一而再再而三地沒有嚴厲執法，如禁止跳舞，令疫情一發不可收拾。由此看來，現今班子內很多官員根本沒有能力把數千億元的明日大嶼計劃弄好，如果沒有高水平的人去領導明日大嶼計劃，不如請求中央政府在填海後把桂山島租給香港，否則又是好事變成壞事的另一例子。

這份施政報告不能令香港重新出發。要重新出發，一定要有優秀的人才，以及有願景而可行的執行計劃。「港車北上」是好建議，問題又是在細節上，如有關申請費、保險費高昂，申請又繁複時，將又是失敗收場。我想，單是疫情的處理，已令大家很懷疑這份施政報告能否為香港帶來希望，以及在執行時會否又出現如保就業計劃中補貼超市的笑話出現。

▲ 大灣區固然有很多機會，但一切在乎競爭力。如果沒有競爭力，無論在香港還是大灣區，也難以立足。（資料圖片）