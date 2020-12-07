疫苗假資訊湧現 fb加強審查刪除 行政人員版 2020/12/07 分享： 新冠肺炎疫情至今未遏，近日英國政府批准輝瑞（Pfizer）研發的疫苗，預計最快本周可在英國率先大規模使用。近月以來，各大社交媒體平台卻充斥大量疫苗假資訊，最近Facebook（fb）就承諾，將刪除有關 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 華米Amazfit GTS 2 Mini 逾50款錶面供選擇 今日 華米Amazfit GTS 2 Mini 逾50款錶面供選擇 全球手機上季出貨量 小米第3首超蘋果 2020/12/04 全球手機上季出貨量 小米第3首超蘋果 iPhone 12待機狀態 電量每小時減4% 2020/12/04 iPhone 12待機狀態 電量每小時減4% Salesforce斥2147億 收購雲端服務商Slack 2020/12/03 Salesforce斥2147億 收購雲端服務商Slack 傳iPhone 13相機 採潛望鏡式長鏡頭 2020/12/03 傳iPhone 13相機 採潛望鏡式長鏡頭 疫苗 商業 創新科技及應用 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 英國 Facebook 媒體 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入