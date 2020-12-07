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疫苗假資訊湧現 fb加強審查刪除

行政人員版 2020/12/07

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新冠肺炎疫情至今未遏，近日英國政府批准輝瑞（Pfizer）研發的疫苗，預計最快本周可在英國率先大規模使用。近月以來，各大社交媒體平台卻充斥大量疫苗假資訊，最近Facebook（fb）就承諾，將刪除有關

...

欄名 : 科技新知

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