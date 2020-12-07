華米Amazfit GTS 2 Mini 逾50款錶面供選擇 行政人員版 2020/12/07 分享： 近年小米手環代工商「華米」相繼推出多款可穿戴裝置，日前再在中國市場發表Amazfit GTS 2 Mini，而廠方發言人早前亦已確認稍後將推出國際版。Amazfit GTS 2 Mini配備1.55吋 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 疫苗假資訊湧現 fb加強審查刪除 今日 疫苗假資訊湧現 fb加強審查刪除 全球手機上季出貨量 小米第3首超蘋果 2020/12/04 全球手機上季出貨量 小米第3首超蘋果 iPhone 12待機狀態 電量每小時減4% 2020/12/04 iPhone 12待機狀態 電量每小時減4% Salesforce斥2147億 收購雲端服務商Slack 2020/12/03 Salesforce斥2147億 收購雲端服務商Slack 傳iPhone 13相機 採潛望鏡式長鏡頭 2020/12/03 傳iPhone 13相機 採潛望鏡式長鏡頭 創新科技及應用 科技產品 智能手機 商業 設計 小米 中國市場 智能手錶 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入