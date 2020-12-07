  • 19°C
香港時間 : 20201207日 (一) 03:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

華米Amazfit GTS 2 Mini 逾50款錶面供選擇

行政人員版 2020/12/07

分享：

近年小米手環代工商「華米」相繼推出多款可穿戴裝置，日前再在中國市場發表Amazfit GTS 2 Mini，而廠方發言人早前亦已確認稍後將推出國際版。Amazfit GTS 2 Mini配備1.55吋

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

疫苗假資訊湧現 fb加強審查刪除
今日
疫苗假資訊湧現 fb加強審查刪除
全球手機上季出貨量 小米第3首超蘋果
2020/12/04
全球手機上季出貨量 小米第3首超蘋果
iPhone 12待機狀態 電量每小時減4%
2020/12/04
iPhone 12待機狀態 電量每小時減4%
Salesforce斥2147億 收購雲端服務商Slack
2020/12/03
Salesforce斥2147億 收購雲端服務商Slack
傳iPhone 13相機 採潛望鏡式長鏡頭
2020/12/03
傳iPhone 13相機 採潛望鏡式長鏡頭
創新科技及應用 科技產品 智能手機 商業 設計 小米 中國市場 智能手錶

上一篇文章

疫苗假資訊湧現 fb加強審查刪除

下一篇文章

智能單車頭盔 疫下銷售飈2.5倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？