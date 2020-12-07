冬至聖誕防疫為先 親友安全最大祝願

冬至和聖誕佳節將至，不少市民正籌謀如何過節，但疫情爆發可能打亂大家的部署，有公共衞生專家更呼籲大家要過一個安靜的聖誕。愈來愈多研究指家庭聚會風險被低估，大家切勿為應節而開派對聯歡，以免成為另一個爆疫源頭，增加控疫難度，令這場抗疫馬拉松跑極也跑不完，一切應以親友安全為大前提。

美國殷鑑在前 勿低估聚會風險

政府專家顧問袁國勇昨天在電台表示，市民今年要過一個安靜、心裏有喜樂的聖誕節，切勿到酒吧和食肆慶祝，因除低口罩，整群人一定會出事。

袁國勇的警告並非危言聳聽。首先，根據過往經驗，疫情短時間無法受控。第二波疫情用了25天才漸受控，第3波疫情卻花上80天時間才緩和下來，一波比一波的控疫時間長。當前第4波疫情仍在爆發中，每日平均近百宗的高位徘徊，市民若仍堅持要聚眾慶祝聖誕，恐重蹈美國覆轍。

美國人不理專家勸喻，堅持在感恩節期間出遊和聚餐，結果令疫情失控，最近5天新增確診累計逾100萬宗，比疫情爆發之初要100天才突破百萬宗的勢頭還要快和兇猛。

更重要是，很多人都低估了家庭聚會的播毒風險。西班牙《國家報》利用美國科羅拉多大學研發的程式工具，對家庭聚會不同情境播毒情況進行量化，指假如6個人不戴口罩在客廳閒聊4小時，一名帶菌者足以讓其餘5人中招。即使所有人戴口罩，仍有機會令4人感染病毒。假如客廳的窗戶打開，增加空氣流通，交談時間亦縮短一半，仍有機會讓其中1人中招。美國麻省理工學院（MIT）亦研發出一套演算程式，指10人在家中聚會，其中一人是帶菌者，在窗戶緊閉下脫罩進食和閒聊，安全相處的時間僅3分鐘。

在華人世界，過冬大過年，每個家庭都會聚首一堂吃飲。疫下食肆每枱只能坐兩人，市民無法在食肆過節，可能會走法律罅，移師家中聚餐。適逢天氣轉涼，相信很多人會把窗關上，脫下口罩閒聊和進食，倘若其中一人帶菌，都會增加在場親友中招機率。

無病徵感染增 應保持社交距離

至於聖誕聚會，良朋齊聚吃喝玩樂，隨時會高聲狂呼或唱歌，在密閉空間，這些舉動會令氣霧瀰漫整個空間，增加播毒風險。美國華盛頓州有合唱團綵排兩個半小時，結果61人中有53人染疫，凸顯在密閉空間長時間大聲說話和唱歌有潛在染疫風險。

在當前爆疫高峰期，每個人都要保持社交距離，親友聚會可免則免，因這波疫情中不少確診者都屬於沒病徵感染，教人防不勝防。面對佳節將至，大家更要小心、克制和自律，切勿為了過節而多人聚餐或開派對，待疫情過後才聚會或聚餐也不遲，一切要以個人和親友安全至上，讓大家能過一個平安喜悅的節日。

正如袁國勇所說，抗疫馬拉松只跑了一半，最快明年底才完成。若市民為了過節而鬆懈，可能令疫情更一發不可收拾，而港府亦要守住機場關口，將一切可能出現的防疫漏洞盡快堵塞，並做好社區檢測，有望盡快將疫情控制下來，亦可增加應對下一波疫情的能力，務求將抗疫馬拉松路程縮短。

責任編輯：楊雨