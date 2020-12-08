【醫療透明多面睇】提升醫療透明度 有賴醫療系統所有持份者的參與

當您作為病人需要進行治療或手術時，腦海可能會浮起一連串問題如「費用是多少？」、「應該去公立還是私家醫院？」、「自己的保險計劃能否涵蓋全部所需費用？」、「甚麼是全包套餐？」、「醫生會否進行全包套餐的手術？」等，而上述疑問正突顯出醫療系統中的不同參與者在提高醫療透明度以至影響您的決策方面，舉足輕重。

病人、醫生、護理服務提供者和保險公司可視為醫療系統中的主要參與者，但這些持份者之間的交流是否足夠和有效？事實上，病人需身處一個運作良好且透明度高的生態圈，才能作出適當決定，可惜目前本港的醫療體系面對失衡情況，難令病人受惠。

首先要做的是要確保醫療服務令人信服和具吸引力，而近年無論是政府還是私營醫院都在提高私營醫療透明度方面開始下工夫，例如政府制定相關政策，私營醫院需按要求在網頁刊載部份指定程序的收費。港怡醫院率先透過引入全包醫療套餐及入院前的費用諮詢服務，為本港病人帶來確定的價格，而在套餐所列明之住院期間，病人即使出現併發症亦只需支付定額費用。此外，港怡醫院在過去幾年增設了更多套餐，惠及更多病人，我們亦會不斷改進，希望為病人提供更多價錢優惠的選擇。

鼓勵使用私營醫療服務 減公營系統的負擔

具備合適的醫療服務後，接下來的問題是如何令大部份市民都能負擔得起、更易使用到。醫療保險向來在私營醫療中發揮重要作用，因為其直接影響病人需要支付的費用。您可能會感到詫異的是，根據政府統計，本港近半市民購買了私人醫療保險，但其實當中只有少於5成受保人曾在私營醫院接受治療！為何購買了私人醫療保險的香港人反而繼續到已經負荷過重的公立醫院求診？很明顯，在醫療服務方面，香港市民，可能亦包括您作為受保的病人，均沒有信心只依賴私人醫療保險及私營醫院。

我認為，保險公司和醫院之間需要建立更深入長遠、更廣泛的合作關係，如果保險公司有意改變，他們可以透過很多方法去做得更多，其中的合作模式包括共同研究開發一些特別圍繞醫療套餐的保險產品，令病人肯定自己的保險計劃會完全或大部份涵蓋套餐的費用。過去幾年，港怡醫院持續與本港大部份的保險公司合作，令受保的病人在使用全包套餐時不必支付任何費用，或只需支付少量金額。如您在確定接受服務之前，可向您的保險代理人查問所需自費的金額，想像一下您會有多安心。而這實際上正正發生在我們的病人和合作的保險公司。

醫院和保險公司合作 建立更長遠關係

此外，醫院和保險公司應盡力簡化流程，例如簡化門診服務及入院的預先授權程序，對於部份病人來說，要等候需時批核的預先授權程序，亦相當痛苦，而且簡化流程可以大大提高服務體驗和流程效率；應亦制定更多措施，鼓勵病人以日間手術形式進行內窺鏡、小型手術等程序。如果再加上適當的鼓勵措施，其實可令保險公司降低行政成本並使其產品更具吸引力。

港府於去年推出自願醫保計劃，港怡醫院的套餐同時運作得愈來愈成熟。儘管自願醫保在減輕公共醫療系統負擔方面的成效尚待評估，但受認可的產品需達到一定要求，可藉此提高大眾對使用私營醫療服務的信心。我們亦一直在尋求改進套餐的方法，使套餐價格能夠貼合自願醫保標準計劃，以部份手術如宮腔鏡檢查為例，標準計劃可涵蓋高達9成9的套餐費用。

持份者積極溝通 促醫療生態圈健康發展

要提高透明度，醫生在這個生態圈中亦扮演著舉足輕重的角色。醫生可更謹慎對待病人的需求和憂慮，若醫生能提供更多、更透明的資訊包括醫生費、治療選項及相關費用，將會是一個好開始。由於費用因病人而異，以往醫生可能無法向病人提供很多關於最終醫療費用的資訊，有時會引發爭議和不信任。現時，套餐的全包價格及標準化機制，令醫生能與病人清晰溝通並更有效地應對他們的疑慮。

當您患病的時候，通常會認為自己在選擇服務方面相對被動，但隨著服務和價格等相關資訊變得愈來愈易獲取、愈來愈透明，您不但可作出比較，亦可主動向醫生和服務提供者查詢，這同時有助改變大眾認為醫療服務不透明的觀念。另一方面，由於您的期望會隨著時間和醫療改革的進度而改變，希望獲得更透明和更確定的價格，亦會漸漸改變醫生和醫療服務提供者提供服務和共享資訊的方式。

使用套餐的病人和醫生人數不斷上升，這表明我們的努力及方向正確。即使如此，要達到更顯著且可持續的影響，本港醫療生態圈中所有持份者必須做好本份，因此我們會繼續積極與醫生、保險公司和您溝通和合作，建立更多互動，促進公營和私營系統長遠的健康發展，同時為市民提供優質、有效率的醫療服務。

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撰文：港怡醫院執行總裁Dirk Schraven

欄名：醫療透明多面睇

（特約）