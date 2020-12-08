常玉的《八尾金魚》在最新的佳士得拍賣，依然以一億七千萬港元的價成交。超一億，差不多都成了近年買常玉的最低消費。個多月前，他的作品《五裸女》還以三億多港元刷新紀錄。常玉確是近年華人畫家的當紅人物，人逝世五十多年，九十年代才像重新被發掘（先從台灣始），單從投資角度，如果早二十年前入手的話，到今天許多作品是翻了十倍不止，更多的有四十倍。

近二十年買常玉眼光最準、又真的套現獲利的投資名人，是香港的大劉。看紀錄，他通過甘比在今年就賣出多幅常玉，總值近十億港元。他早在十多年前分批購入之時，最「便宜」一幅《蹺腿的裸女》於二○○四年入手，只需七百三十四萬港元，今年賣得一億六千八百萬港元。

常玉熱在藝術市場早非新聞，可在藝術門外漢而言，他的名字確陌生，尤其是相比起當代中國的新大師如張曉剛（血緣大家庭系列最近也賣出高價）、曾梵志、劉小東等，常玉畫的都不是以反映當代中國生存狀態著名。當然了，他確非「當代人」，而是上世紀初較早去法國留學習畫的中國藝術家。

這也是尋找下一個中國藝術投資點的眼光吧，當同代人如趙無極、林風眠、徐悲鴻等都一早升到天價，同代又被低估的甚至被認為是在藝術史中缺席而應補回追認的，就是目標。

講回藝術，常玉一直被忽略，也和時代背景有關。同代大師畫的，讓早期藝壇認可的，是一種給人見到的東方或中國傳統的中國藝術家演繹，但常玉用西方基本功畫的畫，無論風格主題都可說不夠東方，畫的杯盤女體不夠大格局，為人又貴公子型，不襯合那個轟烈的時代。他反而是跟徐志摩和邵洵美熟絡。為何今時能走紅？因為迎合了今天中國要講究精緻生活的大敘事。